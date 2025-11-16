Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Ödön névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

235 millió volt a tét: ezek a hatoslottó nyerőszámai

hatoslottó
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 16. 16:06
lottósorsoláslottó
Vajon kinek kedvezett ezúttal a szerencse? Mutatjuk a hatoslottó nyerőszámait!

Az utóbbi időben igencsak megérte lottózni: a hatoslottó nyerőszámai novemberben már két alkalommal – másodikán, majd pedig hatodikán – hoztak szerencsét valakinek, így noha még csak a hónap fele telt le, de már két telitalálatos szelvény született a Szerencsejáték Zrt. méltán népszerű játékán.

A hatoslottó nyerőszámaival a héten közel negyedmilliárd forintot lehetett nyerni
A hatoslottó nyerőszámaival a héten közel negyedmilliárd forintot lehetett nyerni
Fotó: Markovics Gábor

Ezek a hatoslottó nyerőszámai

A hatoslottó november 16-ai, vasárnapi sorsolásán, a 46. játékhéten a következő számokat húzták ki:

4 (négy)

8 (nyolc)

10 (tíz)

12 (tizenkettő)

28 (huszonnyolc)

36 (harminchat)

A héten nem született telitalálat, így a jövő héten nem kevesebb, mint 305 millió forintért lehet majd játszani.

Az ötöslottó és Joker e heti nyerőszámait ide kattintva lehet megnézni.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu