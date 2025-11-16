235 millió volt a tét: ezek a hatoslottó nyerőszámai

Az utóbbi időben igencsak megérte lottózni: a hatoslottó nyerőszámai novemberben már két alkalommal – másodikán, majd pedig hatodikán – hoztak szerencsét valakinek, így noha még csak a hónap fele telt le, de már két telitalálatos szelvény született a Szerencsejáték Zrt. méltán népszerű játékán.

A hatoslottó nyerőszámaival a héten közel negyedmilliárd forintot lehetett nyerni

Fotó: Markovics Gábor

Ezek a hatoslottó nyerőszámai

A hatoslottó november 16-ai, vasárnapi sorsolásán, a 46. játékhéten a következő számokat húzták ki:

4 (négy)

8 (nyolc)

10 (tíz)

12 (tizenkettő)

28 (huszonnyolc)

36 (harminchat)

A héten nem született telitalálat, így a jövő héten nem kevesebb, mint 305 millió forintért lehet majd játszani.

Az ötöslottó és Joker e heti nyerőszámait ide kattintva lehet megnézni.