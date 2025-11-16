235 millió volt a tét: ezek a hatoslottó nyerőszámai

Az utóbbi időben igencsak megérte lottózni: a hatoslottó nyerőszámai novemberben már két alkalommal – másodikán, majd pedig hatodikán – hoztak szerencsét valakinek, így noha még csak a hónap fele telt le, de már két telitalálatos szelvény született a Szerencsejáték Zrt. méltán népszerű játékán.
A hatoslottó november 16-ai, vasárnapi sorsolásán, a 46. játékhéten a következő számokat húzták ki:
4 (négy)
8 (nyolc)
10 (tíz)
12 (tizenkettő)
28 (huszonnyolc)
36 (harminchat)
A héten nem született telitalálat, így a jövő héten nem kevesebb, mint 305 millió forintért lehet majd játszani.
Az ötöslottó és Joker e heti nyerőszámait ide kattintva lehet megnézni.
