Újabb milliomosa van Magyarországnak: mutatjuk a hatoslottó nyerőszámait

Múlt héten egy szerencsés játékos eltalálta az összes nyerőszámot, így elvihette a hatoslottó 911 millió forintos főnyereményét. Hihetetlen, de ezen a héten is ikszelt valaki hasonló szerencsével!
A 44. játékhéten, 2025. november 2-án, vasárnap a következő nyerőszámokat húzták ki a hatoslottó élő sorsolásán:
6 (hat)
8 (nyolc)
18 (tizennyolc)
28 (huszonnyolc)
36 (harminchat)
42 (negyvenkettő)
A héten egy telitalálatos szelvény született, valaki 139 millióval lett gazdagabb. A jövő héten a várható főnyeremény: 50 millió forint.
Az ötöslottó és Joker e heti nyerőszámait ide kattintva lehet megnézni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.