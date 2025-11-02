Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Újabb milliomosa van Magyarországnak: mutatjuk a hatoslottó nyerőszámait

lottó
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 02. 16:08
hatos lottónyerőszámok
Vajon kinek kedvezett most a szerencse? Mutatjuk az e heti hatoslottó-nyerőszámokat!

Múlt héten egy szerencsés játékos eltalálta az összes nyerőszámot, így elvihette a hatoslottó 911 millió forintos főnyereményét. Hihetetlen, de ezen a héten is ikszelt valaki hasonló szerencsével!

Kinek kedvezett a szerencse a hatoslottón?
Kinek kedvezett a szerencse a hatoslottón?  Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Ezek a hatoslottó e heti nyerőszámai

A 44. játékhéten, 2025. november 2-án, vasárnap a következő nyerőszámokat húzták ki a hatoslottó élő sorsolásán:

6 (hat)

8 (nyolc)

18 (tizennyolc)

28 (huszonnyolc)

36 (harminchat)

42 (negyvenkettő)

A héten egy telitalálatos szelvény született, valaki 139 millióval lett gazdagabb. A jövő héten a várható főnyeremény: 50 millió forint.

Az ötöslottó és Joker e heti nyerőszámait ide kattintva lehet megnézni.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
