Újabb milliomosa van Magyarországnak: mutatjuk a hatoslottó nyerőszámait

Múlt héten egy szerencsés játékos eltalálta az összes nyerőszámot, így elvihette a hatoslottó 911 millió forintos főnyereményét. Hihetetlen, de ezen a héten is ikszelt valaki hasonló szerencsével!

Kinek kedvezett a szerencse a hatoslottón? Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Ezek a hatoslottó e heti nyerőszámai

A 44. játékhéten, 2025. november 2-án, vasárnap a következő nyerőszámokat húzták ki a hatoslottó élő sorsolásán:

6 (hat)

8 (nyolc)

18 (tizennyolc)

28 (huszonnyolc)

36 (harminchat)

42 (negyvenkettő)

A héten egy telitalálatos szelvény született, valaki 139 millióval lett gazdagabb. A jövő héten a várható főnyeremény: 50 millió forint.

