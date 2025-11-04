A tiszás Kármán András elismerte, hogy szűkíteni akarják az adójóváírást, jönne a Bokros-csomag 2.0

Kármán András közgazdász, aki részt vette a Tisza párt Bokros-csomaghoz hasonló programtervének összeállításába, ma a közösségi oldalán ismerte be, hogyha Magyar Péterék kormányra kerülnének, akkor szűkítenék az adójóváírást. Ebben a kérdésben pedig a közgazdász támogatásáról bíztatta a Tisza pártot.
A tiszás közgazdász, Kármán András egyértelművé tette, hogyha Magyar Péter és emberei jövő áprilisban kormányra kerülnének, akkor a 2010 előtti adójóváírást vezetnék vissza, tehát szűkítenék azt - írja a Ripost.
Mint ahogy az írta a közgazdász, aki 2010 és 2011 között az akkor megalakult Nemzetgazdasági Minisztérium adó- és pénzügyi szabályozásért felelős államtitkára volt, már 15 évvel ezelőtt sem támogatta az adójóváírás kérdését, aminek köszönhetően a munkavállalóknak jóval kevesebb adót kell fizetniük a fizetésük után. Kármán András szerint ugyanis ez egy szélsőséges döntés volt, amin a családtámogatások sem segítenek. Ezek alapján kiderül az kiderül, hogy a családtámogatási rendszerbe is belenyúlna a Tisza, ami több százezer ember életét könnyíti meg évek óta Magyarországon.
Sőt, az adójóváírás teljes eltörlése miatt, az adózók többsége, még a családi adókedvezmény figyelembe vétele mellett is, rosszabbul járt az adórendszer ilyen módosításával.
- vélekedik a Tisza párti közgazdász, aki Magyar Péterhez hasonlóan korábban a kormányt támogatta.
Ezután pedig egyértelművé tette, hogy szűkítenék az adójóváírást:
A leírtakból kiderül, hogy 15 évvel ezelőtt is éppen azt gondoltam és mondtam az ideális személyi jövedelemadó rendszerről, mint ma. De ami ennél sokkal fontosabb: amikor a TISZA kormányra kerül, végre meg fog valósulni egy igazságos adórendszer.
Tisza Párt a korábban kiszivárgott adóemelési csomag mellett egy többkulcsos társasági adórendszer bevezetésén is gondolkodik. A Tisza gazdasági kabinetje egy kiszivárgott dokumentum szerint 2026. júliusától a háromkulcsos SZJA bevezetését javasolja, amelynek következtében már a szakmunkás minimálbért – azaz a garantált bérminimumot – alig meghaladó kereset is a 22 százalékos kulcs alá esne.
A Tisza elnökhelyettese Tarr Zoltán egy etyeki rendezvényen kijelentette,
nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”, majd hangsúlyozta, hogy választást kell nyerni, és utána mindent lehet.
