Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Aliz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Erre készülj hétvégén - Forgalomkorlátozás várható az M0-s autóúton

forgalomkorlátozás
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 14. 12:10
M5-ös autópályam1-es aurópályaM0
Burkolatjavítási munkálatokat végeznek 7 és 17 óra között. Ebben az időszakban forgalomkorlátozás várható szombaton.

Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozás várható szombaton az M0-s autóúton Halásztelek és Nagytétény térségében 7 és 17 óra között - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. pénteken az MTI-vel.

Autópálya dugó torlódás sablon
Forgalomkorlátozásra kell számítani Halásztelek és Nagytétény térségében szombaton burkolatjavítás miatt  / Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Forgalomkorlátozás nehezíti a hétvégégi közlekedést

 Azt írták, hogy a Deák Ferenc hídon (Hárosi Duna-híd) - az M0-s autóúton az M5-ös autópálya irányából az M1-es autópálya irányába - csak a legbelső forgalmi sávon haladhat a forgalom. 

Az autóút jelentős forgalma miatt torlódások alakulhatnak ki

 - közölték.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu