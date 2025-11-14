Erre készülj hétvégén - Forgalomkorlátozás várható az M0-s autóúton

Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozás várható szombaton az M0-s autóúton Halásztelek és Nagytétény térségében 7 és 17 óra között - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. pénteken az MTI-vel.

Forgalomkorlátozásra kell számítani Halásztelek és Nagytétény térségében szombaton burkolatjavítás miatt / Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Forgalomkorlátozás nehezíti a hétvégégi közlekedést

Azt írták, hogy a Deák Ferenc hídon (Hárosi Duna-híd) - az M0-s autóúton az M5-ös autópálya irányából az M1-es autópálya irányába - csak a legbelső forgalmi sávon haladhat a forgalom.

Az autóút jelentős forgalma miatt torlódások alakulhatnak ki

- közölték.