Megbénult az M1-es autópálya: két jármű karambolozott

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 11. 12:35
M1-es autópályakarambol
Az érintett szakaszon egy sávban halad a forgalom.

Jelentősen lelassult a forgalom az M1-es autópálya Budapest felé haladó oldalán. Egy nyerges vontató és egy utánfutót húzó kisbusz karambolozott a sztrádán a 30-as kilométernél, Herceghalom és Mány között.

Karambol miatt bénult meg az M1-es autópálya.
Karambol miatt bénult meg az M1-es autópálya. (Képünk illusztráció) Fotó: Ripost

A tűzoltók már megkezdték a karambol helyszínén a műszaki mentést

A bicskei önkormányzati tűzoltók áramtalanították a kisbuszt, és megkezdték a műszaki mentést. Mindeközben az érintett szakaszon csak egy sávon halad tovább a forgalom - közölte a katasztrófavédelem.

