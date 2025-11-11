Megbénult az M1-es autópálya: két jármű karambolozott

Jelentősen lelassult a forgalom az M1-es autópálya Budapest felé haladó oldalán. Egy nyerges vontató és egy utánfutót húzó kisbusz karambolozott a sztrádán a 30-as kilométernél, Herceghalom és Mány között.
A bicskei önkormányzati tűzoltók áramtalanították a kisbuszt, és megkezdték a műszaki mentést. Mindeközben az érintett szakaszon csak egy sávon halad tovább a forgalom - közölte a katasztrófavédelem.
