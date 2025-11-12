Felfoghatatlan: órákon át feküdt holtan egy étterem mosdójában egy fiatal

Egy megtört édesanya elmondta, hogy lánya holtteste hat órán át felfedezetlenül feküdt egy edinburgh-i McDonald's mosdójában. Michaela Sharpot június 14-én, a hajnali órákban találták holtan a gyorsétteremben. Édesanyja, Aurora Light a biztonsági kamerák felvételeit látva, melyeket a rendőrség mutatott meg neki, elárulta: 32 éves lánya este kilenckor ment a mosdóba, de csak másnap hajnali háromkor hívtak hozzá mentőt. Az 52 éves nő pedig elképzelhetetlennek tartja, hogy senki nem vett észre Michaelát hat egész órán át a mellékhelyiségben.

Holtan találták egy étterem mosdójában a 32 évest / Fotó: pexels/Illusztáció

Aurora pont édesanyjánál, Michaela nagymamájánál volt, amikor megérkeztek a rendőrök, hogy közöljék a tragikus hírt.

Csak anyám zokogását hallottam az ajtóban, ahogy ismételgette, ez nem lehet igaz. Azt kérdezgette, Michaela tényleg meghalt-e. Nem értettem, mi történhetett. Aztán a rendőrök elmondták, hogy Michaelát egy McDonald’s mosdójában találták meg hajnali 3 körül. Amikor a mentők megérkeztek, már halott volt, valószínűleg órák óta. A kamerák szerint este 9-kor ment be, vagyis azóta ott feküdhetett egyedül

- közölte a gyászoló anya. Kiemelve, Michaela halálának pontos oka egyelőre nem ismert, de elárulta, lánya több egészségügyi problémával küzdött, köztük epilepsziás rohamokkal is. Úgy véli, ha a személyzet hamarabb ellenőrizte volna a mosdót, akkor Michaela még élhetne.

Ha valaki csak fél órával korábban rátalál és mentőt hív, talán ma is itt lenne. Az a gondolat, hogy a gyermekem hat órán át ott feküdt hidegen, egyedül a mosdóban, felfoghatatlan. Tudni, hogy az étterem nyitva volt, emberek voltak körülötte, összetöri a szívemet. Mire a mentők megérkeztek, már semmit sem tehettek.

Közleményben reagált az étterem

A gyorsétterem szóvivője a tragédiát követően részvétét fejezte ki és közölte, hogy együttműködtek a hatóságokkal:

Legmélyebb együttérzésünket fejezzük ki a családnak és a barátoknak e tragikus júniusi eseményt követően. Éttermünk csapata a rendőrséggel szorosan együttműködött a vizsgálat során, és szükség esetén továbbra is támogatást nyújt. Támogatást ajánlottunk fel minden munkatársunknak, akiket érintett az eset

- írja a Mirror.