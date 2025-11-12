Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Felfoghatatlan: órákon át feküdt holtan egy étterem mosdójában egy fiatal

McDonald’s
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 12. 11:10
gyásztragédia
A 32 évest hat órán keresztül nem vette észre senki. Az étterem padlóján vesztette életét.
B. V.
A szerző cikkei

Egy megtört édesanya elmondta, hogy lánya holtteste hat órán át felfedezetlenül feküdt egy edinburgh-i McDonald's mosdójában. Michaela Sharpot június 14-én, a hajnali órákban találták holtan a gyorsétteremben. Édesanyja, Aurora Light a biztonsági kamerák felvételeit látva, melyeket a rendőrség mutatott meg neki, elárulta: 32 éves lánya este kilenckor ment a mosdóba, de csak másnap hajnali háromkor hívtak hozzá mentőt. Az 52 éves nő pedig elképzelhetetlennek tartja, hogy senki nem vett észre Michaelát hat egész órán át a mellékhelyiségben.

étterem
Holtan találták egy étterem mosdójában a 32 évest / Fotó: pexels/Illusztáció

Aurora pont édesanyjánál, Michaela nagymamájánál volt, amikor megérkeztek a rendőrök, hogy közöljék a tragikus hírt. 

Csak anyám zokogását hallottam az ajtóban, ahogy ismételgette, ez nem lehet igaz. Azt kérdezgette, Michaela tényleg meghalt-e. Nem értettem, mi történhetett. Aztán a rendőrök elmondták, hogy Michaelát egy McDonald’s mosdójában találták meg hajnali 3 körül. Amikor a mentők megérkeztek, már halott volt, valószínűleg órák óta. A kamerák szerint este 9-kor ment be, vagyis azóta ott feküdhetett egyedül

 - közölte a gyászoló anya. Kiemelve, Michaela halálának pontos oka egyelőre nem ismert, de elárulta, lánya több egészségügyi problémával küzdött, köztük epilepsziás rohamokkal is. Úgy véli, ha a személyzet hamarabb ellenőrizte volna a mosdót, akkor Michaela még élhetne. 

Ha valaki csak fél órával korábban rátalál és mentőt hív, talán ma is itt lenne. Az a gondolat, hogy a gyermekem hat órán át ott feküdt hidegen, egyedül a mosdóban, felfoghatatlan. Tudni, hogy az étterem nyitva volt, emberek voltak körülötte, összetöri a szívemet. Mire a mentők megérkeztek, már semmit sem tehettek.

 

Közleményben reagált az étterem

A gyorsétterem szóvivője a tragédiát követően részvétét fejezte ki és közölte, hogy együttműködtek a hatóságokkal:

Legmélyebb együttérzésünket fejezzük ki a családnak és a barátoknak e tragikus júniusi eseményt követően. Éttermünk csapata a rendőrséggel szorosan együttműködött a vizsgálat során, és szükség esetén továbbra is támogatást nyújt. Támogatást ajánlottunk fel minden munkatársunknak, akiket érintett az eset

 - írja a Mirror.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
