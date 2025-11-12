Szacsvay László: A feleségemnél az utolsó nyolc évet már szívesen kihagytam volna

Titkon még bízik abban, hogy egy napon ismét színpadra állhat, ugyanakkor azzal is tisztában van, hogy erre napról napra egyre kisebb az esélye. Szacsvay László betegsége miatt nemrégiben ismét kés alá feküdt.

Szacsvay László a betegségéről vallott (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Szacsvay László betegsége: sérv és övsömör nehezíti mindennapjait

Tulajdonképpen április óta kínlódok

– árulta el a hot! magazinnak a nemzet színésze.

„Sérvműtétem volt; tavaly nyáron is volt egy, de az nem sikerült jól, így újból meg kellett műteni. Az elmúlt időszakban sokat dolgoztam, és nem vettem tudomást a fizikai korlátaimról, amire a szervezetem úgy válaszolt, hogy lerobbant az immunrendszerem. Fél éve kaptam egy övsömört. Ez egy nagyon sz*r betegség, ezt nem lehet szebben megfogalmazni. Valószínűleg belém szeretett, azért nem akar elhagyni. Nincs véletlenül egy jó ügyvédje? Válóperesre gondolok, aki elválasztana engem az övsömörömtől.”

A kutyája, Fülöp a leghűségesebb társa (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Hosszú betegség után elhunyt Szacsvay László felesége

Szacsvay László kutyája, Fülöp mellett az övsömöre is része mindennapjainak. A hatalmas lakás nyomasztó csendjében olykor mégis fájón törnek rá az emlékek. Nem titkolja, vannak napok, amikor a magány fáj. Szacsvay László felesége betegsége évekig részét képezte mindennapjaiknak, és nemrégiben veszítette el őt. Ekkor szembesült igazán először az elmúlással.

„Összességében jól vagyok, de egy s mást mégis kihagynék. A volt-nincs és a magány nagyon fájó érzés. Múlik az idő, és vele együtt mi magunk is elmúlunk. A Jóisten, ha létezik egyáltalán, két dolgot szánt az embernek: az egyik a kutya, a másik a hirtelen halál. Ez alatt azt értem, hogy ne kelljen akár évtizedekig szenvednie senkinek. A feleségemnél az utolsó nyolc évet már szívesen kihagytam volna. Képzelheti, min mentünk keresztül, ha már ezt ki merem mondani. Mit is kérhetne szebbet az ember karácsonyra, mint szép halált? Boldog halált kívánok!” – vallotta be keserédesen a művész.

A színpadot nagyon hiányolja (Fotó: hot! magazin archív)

Szacsvay László szerepei: a taps, ami gyerekkorától hajtja

A színpad nagyon hiányzik az életéből, csakúgy, mint a nézők és a taps. Ezt még gyerekkorából hozta magával. Hatéves sem volt, amikor már beállt dolgozni, hogy a családnak könnyebb legyen. A Vidám Parkban kezelte a fújtatógépet, ami az Elvarázsolt kastélyba látogató nők szoknyáját fújta a magasba. Óránként öt forintot keresett vele. Nagyon szerette, mert ha jól csinálta, megtapsolták. Akkor érezte magát igazán jól, ha sok kijutott a tapsból.

Figyeltem, mert ha nagy, bő szoknyás paraszt néni jött, akkor volt igazán nagy sikerem, ha a bő szoknya alól a térdig érő bugyi is kilátszott. És valóban nagyon megtapsoltak, amikor libbent a szoknya. Ez volt az én első sikerélményem, aminek gyorsan ráéreztem az ízére, és ez az, ami most a legjobban hiányzik. Igaz, egyelőre van munkahelyem.