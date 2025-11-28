Sötétség lepte el a Corvin Plázát: tehetetlenek az eladók, nem érdemes elindulni

Nagyjából dél óta semmi nem működik a Corvin Plázában, a boltok bezártak. A Bors információi szerint délután 3 óráig nem várható javulás a helyzetben, ezért nem érdemes elindulni vásárolni.

A Corvin Pláza üzletei bezártak

Fotó: olvasói

Azt nem tudni még, hogy mi okozta az áramkimaradást, a helyzet mindenki számára furcsa. Az eladók tehetetlenek, több helyen kiültek a bejáratba és jobb híján csak várnak. Akadt olyan, aki még le tudta húzni a rácsot, de van, akinek ez már nem sikerült.

Az éttermi rész is bezárt, így azt javasolják a vásárlóknak, hogy ne most látogassák a pláza boltjait.

A Corvin Pláza elsötétülése miatt beindultak a munkálatok

A Világgazdaság megkereste a pláza üzemeltetését, azt mondták, hogy az Elmű és munkatársai is azon dolgoznak, hogy elhárítsák a problémát. Hivatalos információ egyelőre nincs arról, hogy mikorra állhat helyre a helyzet, de lapunknak az áruházban azt mondták, délután három óráig biztosan nem lesz áram.