Sötétség lepte el a Corvin Plázát: tehetetlenek az eladók, nem érdemes elindulni

Nagyjából dél óta semmi nem működik a Corvin Plázában, a boltok bezártak. A Bors információi szerint délután 3 óráig nem várható javulás a helyzetben, ezért nem érdemes elindulni vásárolni.
Azt nem tudni még, hogy mi okozta az áramkimaradást, a helyzet mindenki számára furcsa. Az eladók tehetetlenek, több helyen kiültek a bejáratba és jobb híján csak várnak. Akadt olyan, aki még le tudta húzni a rácsot, de van, akinek ez már nem sikerült.
Az éttermi rész is bezárt, így azt javasolják a vásárlóknak, hogy ne most látogassák a pláza boltjait.
A Világgazdaság megkereste a pláza üzemeltetését, azt mondták, hogy az Elmű és munkatársai is azon dolgoznak, hogy elhárítsák a problémát. Hivatalos információ egyelőre nincs arról, hogy mikorra állhat helyre a helyzet, de lapunknak az áruházban azt mondták, délután három óráig biztosan nem lesz áram.
