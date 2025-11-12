Rossz hírt kaptak az autósok, ismét drágul az üzemanyag ára

Rossz hírt kaptak az autósok, miután a héten csütörtökön tovább emelkedik a benzin és a dízel ára is. A benzin esetében ez 2 forintos változást jelent, míg a gázolaj beszerzési ára bruttó 5 forinttal emelkedik majd.

Tovább emelkedik a benzin és a dízel ára. Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Tovább emelkedik a benzin és a dízel ára

2025.11.12-én az alábbi átlagárakon tankolhatunk a hazai kutakon a holtankoljak.hu közlése szerint kiemelve, ezek az árak emelkedhetnek tovább a hét második felében.

95-ös benzin: 577 Ft/liter, Gázolaj: 588 Ft/liter