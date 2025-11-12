Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Rossz hírt kaptak az autósok, ismét drágul az üzemanyag ára

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 12. 12:36
Mind a benzin, mind a dízel esetében áremelkedés történik.
Rossz hírt kaptak az autósok, miután a héten csütörtökön tovább emelkedik a benzin és a dízel ára is. A benzin esetében ez 2 forintos változást jelent, míg a gázolaj beszerzési ára bruttó 5  forinttal emelkedik majd.

Tovább emelkedik a benzin és a dízel ára.
Tovább emelkedik a benzin és a dízel ára. Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

 

Tovább emelkedik a benzin és a dízel ára

 

2025.11.12-én az alábbi átlagárakon tankolhatunk a hazai kutakon a holtankoljak.hu közlése szerint kiemelve, ezek az árak emelkedhetnek tovább a hét második felében. 

95-ös benzin: 577 Ft/liter, Gázolaj: 588 Ft/liter 

 

 

