Megint változik a benzin ára, erre készülhetnek az autósok

A keddi árcsökkenés után szerdán is bruttó két forinttal csökken a benzin nagykereskedelmi ára.
A holtankoljak.hu szerint a gázolaj beszerzési ára továbbra is változatlan marad.
Legutóbb kedden csökkent a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 2 forinttal, a gázolaj ára akkor is változatlan maradt.
