Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Katalin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megint változik a benzin ára, erre készülhetnek az autósok

üzemanyag
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 25. 12:05
benzin árautósok
A benzin olcsóbb lesz, míg gázolaj beszerzési ára változatlan marad.
Bors
A szerző cikkei

A keddi árcsökkenés után szerdán is bruttó két forinttal csökken a benzin nagykereskedelmi ára.

Változik az üzemanyag nagykereskedelmi ára: a benzin olcsóbb lesz
Változik az üzemanyag nagykereskedelmi ára: a benzin olcsóbb lesz
Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A holtankoljak.hu szerint a gázolaj beszerzési ára továbbra is változatlan marad.

Íme a benzin és a gázolaj átlagára november 25-én:

  • 95-ös benzin: 579 Ft/liter
  • Gázolaj: 603 Ft/liter

Legutóbb kedden csökkent a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 2 forinttal, a gázolaj ára akkor is változatlan maradt.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu