Megint változik a benzin ára, erre készülhetnek az autósok

A keddi árcsökkenés után szerdán is bruttó két forinttal csökken a benzin nagykereskedelmi ára.

Változik az üzemanyag nagykereskedelmi ára: a benzin olcsóbb lesz

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A holtankoljak.hu szerint a gázolaj beszerzési ára továbbra is változatlan marad.

Íme a benzin és a gázolaj átlagára november 25-én:

95-ös benzin: 579 Ft/liter

Gázolaj: 603 Ft/liter

