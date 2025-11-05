Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Gyalogosok közé hajtott a sofőr a turistaparadicsomban, rengeteg a sérült

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 13:10
A sofőrt a rendőrség őrizetbe vette, és vizsgálatot indított az ügyben.

Két ember az életéért küzd, és többen is megsérültek, miután egy sofőr emberek közé hajtott Franciaország délnyugati részén.

Gyalogosokat gázolt el egy sofőr.
Gyalogosokat gázolt el egy sofőr. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash.com

A sofőrt a rendőrség őrizetbe vette

Az incidens ma reggel történt az Ile d’Oléron nevű turistaparadicsomban, La Rochelle városának közelében. A jelentések szerint akár tíz ember is megsérült a támadásban, amelyet Arnaud Laraize ügyész később szándékosnak minősített.

Egy 35 éves férfit őrizetbe vettek, és a rendőrség nyomozást indított az eset körülményeinek tisztázása érdekében.

Laurent Nuñez francia belügyminiszter közösségi média oldalán erősítette meg a történteket.

Ma reggel egy autós több gyalogost és kerékpárost is elütött Saint-Pierre-d’Oléron és Dolus-d’Oléron területén... A miniszterelnök kérésére a helyszínre tartok

- írta a bejegyzésében.

Elmondása szerint két áldozat életveszélyes állapotban van, további három pedig megsérült. A források szerint egyelőre a terrorellenes ügyészség még nem vette át az ügyet - írta a Metro.

 

