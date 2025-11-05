Gyalogosok közé hajtott a sofőr a turistaparadicsomban, rengeteg a sérült

Két ember az életéért küzd, és többen is megsérültek, miután egy sofőr emberek közé hajtott Franciaország délnyugati részén.

Gyalogosokat gázolt el egy sofőr. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash.com

A sofőrt a rendőrség őrizetbe vette

Az incidens ma reggel történt az Ile d’Oléron nevű turistaparadicsomban, La Rochelle városának közelében. A jelentések szerint akár tíz ember is megsérült a támadásban, amelyet Arnaud Laraize ügyész később szándékosnak minősített.

Egy 35 éves férfit őrizetbe vettek, és a rendőrség nyomozást indított az eset körülményeinek tisztázása érdekében.

Laurent Nuñez francia belügyminiszter közösségi média oldalán erősítette meg a történteket.

Ma reggel egy autós több gyalogost és kerékpárost is elütött Saint-Pierre-d’Oléron és Dolus-d’Oléron területén... A miniszterelnök kérésére a helyszínre tartok

- írta a bejegyzésében.

Elmondása szerint két áldozat életveszélyes állapotban van, további három pedig megsérült. A források szerint egyelőre a terrorellenes ügyészség még nem vette át az ügyet - írta a Metro.