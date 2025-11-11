Turistákkal teli busz hajtott neki egy teherautónak - legalább 2 ember életét vesztette a balesetben

Két ember meghalt, miután egy turistákkal teli autóbusz nekihajtott egy teherautónak egy tengerparti üdülőhely közelében, Egyiptomban. A rendőrség jelentései szerint a balesetben többen is megsérültek, köztük külföldi állampolgárok.

A baleset körülményeit a hatóságok jelenleg is vizsgálják (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash.com

Többen is súlyosan megsérültek a buszbalesetben

A jelentések szerint összesen 36 ember megsérült az ütközésben, amely a Ras Gharib és Hurghada közötti úton történt. Úgy tudni, hogy az autóbuszon 24 külföldi állampolgár utazott, de a hatóságok egyelőre nem közölték sem a nemzetiségeket, sem a halálos áldozatok kilétét.

Több mentőautó érkezett a helyszínre a helyi idő szerint a kora reggeli órákban, és a sérülteket Hurghadában, illetve az annak környékén lévő kórházakba szállították.

A rendőrség hivatalos közleménye szerint a Red Sea turisztikai társaság autóbusza, amely Hurghadától észak felé tartott, összeütközött egy teherautóval a kora reggeli órákban. A busz sofőrje és egy másik személy az ütközés következtében életét vesztette. A hatóságok hozzátették, hogy a súlyosan sérültek között külföldi állampolgárok is vannak - írta a Mirror.