Turistákkal teli busz hajtott neki egy teherautónak - legalább 2 ember életét vesztette a balesetben

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 11. 10:50
Egy tengerparti üdülőhely felé tartó turistabusz borzalmas balesetet szenvedett Egyiptomban. A jármű külföldiekkel volt tele, amikor helyi idő szerint kora reggel ütközött egy teherautóval.

Két ember meghalt, miután egy turistákkal teli autóbusz nekihajtott egy teherautónak egy tengerparti üdülőhely közelében, Egyiptomban. A rendőrség jelentései szerint a balesetben többen is megsérültek, köztük külföldi állampolgárok.

A baleset körülményeit a hatóságok jelenleg is vizsgálják.
A baleset körülményeit a hatóságok jelenleg is vizsgálják (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash.com

Többen is súlyosan megsérültek a buszbalesetben

A jelentések szerint összesen 36 ember megsérült az ütközésben, amely a Ras Gharib és Hurghada közötti úton történt. Úgy tudni, hogy az autóbuszon 24 külföldi állampolgár utazott, de a hatóságok egyelőre nem közölték sem a nemzetiségeket, sem a halálos áldozatok kilétét.

Több mentőautó érkezett a helyszínre a helyi idő szerint a kora reggeli órákban, és a sérülteket Hurghadában, illetve az annak környékén lévő kórházakba szállították.

A rendőrség hivatalos közleménye szerint a Red Sea turisztikai társaság autóbusza, amely Hurghadától észak felé tartott, összeütközött egy teherautóval a kora reggeli órákban. A busz sofőrje és egy másik személy az ütközés következtében életét vesztette. A hatóságok hozzátették, hogy a súlyosan sérültek között külföldi állampolgárok is vannak - írta a Mirror.

 

