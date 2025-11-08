Air India légikatasztrófa: közleményt adott ki a légitársaság

Június 12-én az egész világot megrázó hír érkezett: 242 emberrel a fedélzetén nem sokkal felszállást követően lezuhant az Air India Ahmedabadból Londonba tartó gépe. A tragédia miatt a helyi és nemzetközi hatóságok azonnal nyomozást indítottak. Most pedig a légitársaság közölte: felfüggesztik azon három Boeing 787-8 Dreamlinerük működtetését, amelynek típusával történt a szerencsétlenség a nyáron.

Közleményt adott ki az Air India a légikatasztrófa után / Fotó: AFP / AFP

Air India légikatasztrófa: a pilóta nem hibáztatható a tragédiáért

India Legfelsőbb Bírósága lezárta vizsgálatukat, melyet követően kijelentették, a lezuhant Air India járat pilótája nem hibáztatható a zuhanásért, miután az előzetes jelentés nem utal a kapitány felelősségére. Ugyanakkor a bírák november 10-én megvizsgálják majd a pilóta édesapjának azon beadványát is, amelyben független vizsgálóbizottság felállítását kéri.

A lezuhant gép kapitánya Sumeet Sabharwal volt, míg Clive Kunder volt az első tiszt. Sabharwal családja bírálta a Légibaleset Vizsgáló Hivatalt (AAIB), amelynek tisztviselői állítólag azt sugallták az apának, hogy a fia leállította a hajtóművek üzemanyag-ellátását a felszállás után. A kormány visszautasította ezeket az állításokat, mondván a vizsgálat nagyon tiszta és nagyon alapos.

Az AAIB júliusban közzétett előzetes jelentése szerint a pilótafülkében található üzemanyag-kapcsolókat CUTOFF állásba kapcsolták. Ezt követően a hangrögzítésen az egyik pilóta azt kérdezte:

Miért kapcsoltad le?

A válasz erre az volt:

Én nem tettem.

Fontos azonban kiemelni, a 15 oldalas jelentés nem nevezte meg, ki mondta a szavakat. A két pilóta összesen több mint 19 000 repült órával rendelkezett, ebből több mint 9 ezer Boeing 787 típuson történt, írja a Mirror.