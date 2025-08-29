Kezdetét vette a Mészáros Alapítvány IX. konferenciája: középpontban ismét a fiatal tehetségek felkarolása

Nem könnyű a kis településekről egyetemre bekerülni, sőt bent maradni és végigcsinálni! Járatlan ösvényt kell kitaposnia annak a fiatalnak, aki az egyetemektől távol lakik, esetleg nincs is még a felmenői között felsőfokú végzettségű, sőt talán az egész környezetében ő az első. Mészáros Lőrinc 2016-ban éppen azzal a céllal hozta létre a Mészáros Alapítványt, amely ösztöndíjprogramot indított a Vál-völgye hat településén – Felcsúton, Alcsútdobozon, Vértesacsán, Kajászón, Tabajdon és Vál községben – élő, felsőoktatási tanulmányokat folytató diákok támogatására, hogy segítse őket ezen a rögös és viszontagságos úton. Az alapítvány a megalakulása óta 1738 hallgatót részesített támogatásban, ennek összege mára meghaladja az 1,1 milliárd forintot.

A Mészáros Alapítvány konferenciája Balatonalmádiban a fiatalokról szól / Fotó: Mediaworks

Valódi segítségnyújtás a fiataloknak

A hallgatók számára fórumot biztosítanak a Mészáros Alapítvány konferenciáján arra, hogy az inspiráló és szakmai előadások mellett esetleges leendő munkáltatóikkal kapcsolatot teremtsenek. A Mészáros Csoporthoz tartozó vállalatok képviselői pedig bemutatják cégüket a hallgatóknak.

A IX. konferencia ünnepélyes megnyitóján idén is részt vett Dr. Várkonyi Andrea, a Mészáros Alapítvány kuratóriumi elnöke és az alapítványt életre hívó Mészáros Lőrinc. A sajtónyilvános megnyitót Stohl András vezette. A rendkívül inspiráló ünnepi beszédet Dr. Várkonyi Andrea, a szakmai fórum nyitóelőadását pedig Dr. Nagy István agrárminiszter tartotta. Ezt Rakonczay Gábor óceánjáró kenus, felfedező motivációs előadása követte, aki a hivatás kiválasztásában egészen új távlatokat mutatott meg.

Dr. Várkonyi Andrea fontosnak tartja, hogy a konferencián mindig olyan aktuális témák legyenek napirenden, amelyek új irányokat mutathatnak a diákok számára.

Számomra a tanulás egyfajta életformává vált, így annak idején örömmel mondtam igent a kuratórium felkérésére, hiszen olyan misszióhoz csatlakozhattam, ahol a fiatalok képzése áll a középpontban. Pszichológusként külön öröm számomra, hogy az idei konferencián olyan témákat is körbejárunk, amelyek közel állnak a szívemhez, mint például a lifelong learning, azaz az élethosszig tartó tanulás, az egészségtudatos életmód, a generációk közötti párbeszéd, a generációkat érintő társadalmi kérdések, a transzgenerációs traumák feldolgozása vagy a betegségek lelki háttere. A konferenciával elsősorban a fiatalokat szeretnénk ösztönözni abban, hogy megtalálják a saját útjukat

- mondta Dr. Várkonyi Andrea, a kuratórium elnöke. Egy örömhírt is bejelentett: az ösztöndíj havi összege a most következő tanévtől 20%-kal emelkedni fog. A legjobb tanulmányi eredménnyel, tehát 4,5 felletti átlaggal rendelkezők így havi 210 ezer forint támogatást kapnak, míg a 4 és 4,5 közöttiek 181 ezer forintot, a 4-es átlagig teljesítők 150 ezer forintot kapnak.