Kezdetét vette a Mészáros Alapítvány IX. konferenciája: középpontban ismét a fiatal tehetségek felkarolása

Nem könnyű a kis településekről egyetemre bekerülni, sőt bent maradni és végigcsinálni! Járatlan ösvényt kell kitaposnia annak a fiatalnak, aki az egyetemektől távol lakik, esetleg nincs is még a felmenői között felsőfokú végzettségű, sőt talán az egész környezetében ő az első. Mészáros Lőrinc 2016-ban éppen azzal a céllal hozta létre a Mészáros Alapítványt, amely ösztöndíjprogramot indított a Vál-völgye hat településén – Felcsúton, Alcsútdobozon, Vértesacsán, Kajászón, Tabajdon és Vál községben – élő, felsőoktatási tanulmányokat folytató diákok támogatására, hogy segítse őket ezen a rögös és viszontagságos úton. Az alapítvány a megalakulása óta 1738 hallgatót részesített támogatásban, ennek összege mára meghaladja az 1,1 milliárd forintot.
A hallgatók számára fórumot biztosítanak a Mészáros Alapítvány konferenciáján arra, hogy az inspiráló és szakmai előadások mellett esetleges leendő munkáltatóikkal kapcsolatot teremtsenek. A Mészáros Csoporthoz tartozó vállalatok képviselői pedig bemutatják cégüket a hallgatóknak.
A IX. konferencia ünnepélyes megnyitóján idén is részt vett Dr. Várkonyi Andrea, a Mészáros Alapítvány kuratóriumi elnöke és az alapítványt életre hívó Mészáros Lőrinc. A sajtónyilvános megnyitót Stohl András vezette. A rendkívül inspiráló ünnepi beszédet Dr. Várkonyi Andrea, a szakmai fórum nyitóelőadását pedig Dr. Nagy István agrárminiszter tartotta. Ezt Rakonczay Gábor óceánjáró kenus, felfedező motivációs előadása követte, aki a hivatás kiválasztásában egészen új távlatokat mutatott meg.
Dr. Várkonyi Andrea fontosnak tartja, hogy a konferencián mindig olyan aktuális témák legyenek napirenden, amelyek új irányokat mutathatnak a diákok számára.
Számomra a tanulás egyfajta életformává vált, így annak idején örömmel mondtam igent a kuratórium felkérésére, hiszen olyan misszióhoz csatlakozhattam, ahol a fiatalok képzése áll a középpontban. Pszichológusként külön öröm számomra, hogy az idei konferencián olyan témákat is körbejárunk, amelyek közel állnak a szívemhez, mint például a lifelong learning, azaz az élethosszig tartó tanulás, az egészségtudatos életmód, a generációk közötti párbeszéd, a generációkat érintő társadalmi kérdések, a transzgenerációs traumák feldolgozása vagy a betegségek lelki háttere. A konferenciával elsősorban a fiatalokat szeretnénk ösztönözni abban, hogy megtalálják a saját útjukat
- mondta Dr. Várkonyi Andrea, a kuratórium elnöke. Egy örömhírt is bejelentett: az ösztöndíj havi összege a most következő tanévtől 20%-kal emelkedni fog. A legjobb tanulmányi eredménnyel, tehát 4,5 felletti átlaggal rendelkezők így havi 210 ezer forint támogatást kapnak, míg a 4 és 4,5 közöttiek 181 ezer forintot, a 4-es átlagig teljesítők 150 ezer forintot kapnak.
Az eseményen neves előadók, szakemberek, sportolók és közéleti szereplők vesznek részt, előadásokat, kerekasztal-beszélgetéseket is tartanak. A diákok többek között Dr. Jászberényi József, a Milton Friedman Egyetem felnőttképzési igazgatója; Dr. Kis Benedek József, egyetemi tanár, az MTA doktora; Dr. Makai Szabolcs, a Talentis Agro Zrt. vezérigazgatója; Dr. Bels Nóra pszichiáter; Dr. Makara Mihály, a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet főorvosa; Dr. Schwab Richárd belgyógyász, gasztroenterológus; Szabó Levente, az MBH Bank egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgatóhelyettese előadását hallgathatják meg.
A legnagyobb szabadságot a tanulás adja
– hangsúlyozza Dr. Várkonyi Andrea. Hogy ez mennyire így van, azt a Borsnak személyes tapasztalataival is alátámasztotta:
Orvosként dolgoztam Szegeden, és mellette a helyi televíziónál is. Ekkor jött a felkérés a TV2-től. Mivel a diplomáim segítségével több lábon álltam, ezért többféle karrierlehetőség állt előttem. Végül belevágtam a televíziózásba, mert bátorságot adott, hogy ha esetleg másképp alakul, vagy időközben mégis másképp döntök, akkor később is dolgozhassak orvosként. Arra biztatom ezért a fiatalokat, hogy tanuljanak és ne feledjék, hogy tényleg ezek a legszebb éveik!
Dr. Nagy István agrárminiszter szintén a tanulásra buzdította a konferencián résztvevő fiatalokat:
Az én korosztályomban mindig mondják, hogy ezek a mai fiatalok! Elárulom, hogy mi is pont ilyenek voltunk: kritizáltunk, kerestük a helyünket a világban. De hiszek abban, hogy ha tanultok, akkor ti is felelősségteljesen fogjátok továbbvinni azt, amit tőlünk vesztek majd át. Soha ne feledjétek, hogy a feladat: jobbá kell tenni a bennünket körülvevő világot, mert nem a miénk, csak az unkáinktól kaptuk kölcsön.
A konferencia programját folyamatosan fejlesztik, beépítve az előző évek tanulságait is. Ebben az évben például még interaktívabbá tették; a résztvevő egyetemisták online felületen keresztül kérdezhetnek a kerekasztal-beszélgetések résztvevőitől. A tervek szerint a következő években még inkább az igényeikhez tudják igazítani az előadásokat, szakmai beszélgetéseket.
