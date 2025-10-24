Most jött: nagy a baj, itt nem járnak a vonatok

Egy kidőlt fa leszakította a felsővezetéket Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között péntekre virradó éjszaka a viharban, ezért várhatóan délutánig nem járnak a vonatok a két település között - tájékoztatta a Mávinform az MTI-t. Közölték: a dél-balatoni vonalon utazóknak hosszabb eljutási időre kell számítaniuk.
A változásokat részletezve közleményükben kiemelték: a Nagykanizsáról Budapestre induló Tópart IC helyett Balatonszentgyörgytől Balatonmáriafürdőig a következő, egy órával későbbi Balaton IC pótlóbuszaival, majd Balatonmáriafürdőtől Budapestre a Balaton IC-vel lehet utazni. A Balaton IC-k és a személyvonatok helyett Keszthely és Balatonmáriafürdő között pótlóbuszok közlekednek. Ugyanígy, pótlóbuszok járnak a Fenyves sebesvonatok helyett is Balatonfenyves és Balatonszentgyörgy között.
