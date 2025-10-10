Az ember tragédiáját dolgozza fel a Kisképzősök tárlata a Várkert Bazárban

Sikota Krisztina, a Várkapitányság vezérigazgató-helyettese a díjátadóval egybekötött megnyitón felidézte, hogy a Kisképzővel már nem először hoztak létre közös tárlatot: a Petőfi 200 emlékév kapcsán korábban bemutatták a diákok alkotásaiból válogatott, János vitéz tematikájú szabadtéri kiállítást.

A Kisképzősök műveiből nyílt tárlat a Várkert Bazárban Fotó: Hegedüs Róbert

Kifejtette, a fiatal alkotók Madách Imre művén keresztül olyan örök érvényű témákat világítanak meg műveiken a mai ifjúság szemszögéből, mint a szabadság és a rabság, az egyéniség és a személytelenség, vagy a hit és a kétely.

Szűcs Tibor, a Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium igazgatója felidézte, az iskolát a nyári szünet előtt keresték meg a kiállítás ötletével, így a diákok a nyári szünetben, önállóan felkészülve, tanáraik útmutatása nélkül készítették el a műveket.

Kitért arra, hogy a kiállításon 19 alkotás látható, de ennél lényegesen több pályamű készült. Felhívta a figyelmet arra, hogy a korábbi kiállítás tematikájához, a János vitézhez képest most a feldolgozandó mű sokkal komolyabb ismereteket, háttértudást követelt.

Szűcs Tibor, a Kisképző igazgatója (b) és Sikota Krisztina, a Várkapitányság vezérigazgató-helyettese az elismerésben részesült diákokkal a Színre színt - Az ember tragédiája a Kisképző diákjainak ábrázolásában című szabadtéri kiállítás megnyitóján a Várkert Bazárban Fotó: Hegedüs Róbert

A képek alapján az látszik, hogy a mű komoly, filozófiai tartalmát is sikerült megragadniuk a diákoknak; a művekben egészen bonyolult érzelmi és látványkompozíciók, összefüggések figyelhetőek meg

- tette hozzá az igazgató.

Szűcs Tibor a tárlatvezetésen arról is szólt, hogy a bemutatott művek az eredeti, lényegesen kisebb alkotások lenyomatai. Az alkalmazott technikák repertoárja nagyon változatos: az akvarelltől az olajtechnikán át legmodernebb lehetőségeket is előszeretettel alkalmazták a diákok.

Kiemelte, hogy kulturális szempontból is nagyon változatos lett a kiállítás anyaga: a képregények világától kezdve a keleti kultúrához kötődő ornamentális festészeten át a naturális, "hagyományos" festészetig minden megjelenik, heterogén az anyag, mégis jól összeáll, koherenssé válik.

Fotó: Hegedüs Róbert

A kiállításra készült alkotásokat szakmai zsűri bírálta el, a legjobbnak ítélt művek alkotói az ünnepségen díjat vehettek át. Első helyezést ért el Deák Lilla Kétségek között és Tirpák Mária Nem hagy nyugodni című alkotása. A második Miskei Emma Mért hagytad látnom? és Praksz Dóra Finitas scientiae című képe lett. A harmadik helyezést Szabó Eszter A bűnbeesés édessége című művének ítélték oda. Nagy-May Villő Némítsd el! című alkotását különdíjjal jutalmazták. A díjazottak oklevelet, ajándékutalványt és egy képzőművészeti albumot vehettek át.