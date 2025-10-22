Kiderült: így változik a BKK menetrendje az óraátállítás miatt

Óraátállítás miatt kell változásokra számítani a budapesti tömegközlekedésben. A változás csak néhány járatot fog érinteni.

Az óraátállítás a BKK járatait is érinti / Fotó: Szigetváry Zsolt (Illusztráció)

Óraátállítás miatt néhány éjszakai járat menetrendje változik

A vasárnap hajnali óraátállítás miatt a legtöbb éjszakai járat közlekedése nem változik a hajnali órákban - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint néhány vonalon - jellemzően a ritkábban közlekedő járatoknál - egy-két indulás időpontja változik, ugyanakkor a téli és a nyári időszámítás szerint is jár hajnali 2 és 3 óra között a legtöbb éjszakai járat, jellemzően azok, amelyek óránként, félóránkként vagy még sűrűbben közlekednek.