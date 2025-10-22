Rossz hírt kaptak a magyar autósok, holnaptól jön a változás

Úgy tűnik, hogy sajnos lesz, ami beárnyékolja hazánk nemzeti ünnepét, ugyanis a holtankoljak.hu információi szerint október 23-án emelkedni fog az üzemanyag nagykereskedelmi ára, ezt pedig valószínűleg a magyar töltőállomásokon is érezni fogjuk – de szerencsére most nem drasztikus drágulásról van szó.

Illusztráció / Fotó: Takács József / Észak Magyarország

Mint kiderült, a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is bruttó 2-2 forinttal fog emelkedni – vagyis jobb, ha inkább még ma megyünk el tankolni.

Október 23-tól a 95-ös benzin esetében átlagosan literenként 578 Ft-os árról beszélhetünk, a gázolajnál pedig ugyanez 581 forint – az még egyelőre kérdéses, hogyan alakul az üzemanyag ára a hát további részében.