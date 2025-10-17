Egy napig még bírd ki tankolás nélkül! Változik a benzin és a gázolaj ára szombattól? Eláruljuk!

Nagyszerű hír minden sofőrnek: szombaton ismét változik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára, ami nagy valószínűséggel a kutakon is érezhető lesz, azaz csak a mai napot kell kibírnunk, és október 18-án már olcsóbban tankolhatunk. A Holtankoljak oldala szerint ugyanis noha a benzin literenkénti nagykereskedelmi ára nem változik, a gázolajé igen: 3 forinttal tovább csökken.

A benzin ára nem változik, a gázolajért viszont szombattól kevesebbet kell majd fizetni Fotó: Unsplash.com

Ezek a benzin- és gázolaj-átlagárak vannak jelenleg érvényben a kutakon:

95-ös benzin: 579 Ft/liter

Gázolaj: 584 Ft/liter