Bejelentették: általános üzemanyag-árcsökkentés lép életbe

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 03. 10:11
Jó hír végre az autósoknak! Ennyivel csökken az üzemanyag ára.

Szombaton a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal, a gázolaj ára bruttó 4 forinttal csökken. Habár mára nem jelentett be árváltozást a Mol, mégis csökkentette az üzemanyag kiskereskedelmi árait 3-3 forinttal – közölte a Holtankoljak.hu.

Ennyivel csökken az üzemanyag ára. Fotó: Takács József / Észak Magyarország

A mai napi üzemanyag átlagárak a következők:

95-ös benzin: 588 Ft/liter

Gázolaj: 592 Ft/liter

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
