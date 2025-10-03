Bejelentették: általános üzemanyag-árcsökkentés lép életbe

Szombaton a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal, a gázolaj ára bruttó 4 forinttal csökken. Habár mára nem jelentett be árváltozást a Mol, mégis csökkentette az üzemanyag kiskereskedelmi árait 3-3 forinttal – közölte a Holtankoljak.hu.
95-ös benzin: 588 Ft/liter
Gázolaj: 592 Ft/liter
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.