Itt az igazság a szemétszállításról!

Elterjedt a sajtóban, több helyen cikkeztek – tévesen – arról, hogy változik és drágul a szemétszállítás a hétköznapi gyakorlatban. Az Energiaügyi Minisztérium másnapra közleményben nyugtatott meg mindenkit arról, hogy a szemétszállítás változatlan marad.
Az energetikai tárca közleménye elég világosan fogalmaz – és minden bizonnyal megnyugtató is számtalan magyar család számára.
Téves információk jelentek meg a sajtóban a hulladék elszállításával kapcsolatban. A cikkek tartalmával ellentétben a valóság az, hogy a hulladék elszállításának és a lomtalanításnak a rendje változatlan marad, biztosítva ezzel a magyar családok zavartalan mindennapjait
– olvasható a minisztérium közleményében.
Minderre azért volt szükség, mert több portálon is megjelentek olyan cikkek, amelyek arról szóltak, hogy október 1-től módosulnak a MOHU-nál az általános szerződési feltételek, amiből aztán gyorsan vizionáltak többen is drágulást. Holott
mindebből csupán annyi igaz, hogy változnak az ÁSZF feltételei – erősítette meg érdeklődésünkre a szemétszállítást végző MOHU.
Lapunk megkeresésére jelezték, hogy a cikkekben említett olyan témakörök, mint például a súlykorlát, már korábban is az ÁSZF részei voltak. Az október 1-től valóban életbe lépett módosítások közül két ténylegesen fontos pont van:
A MOHU hangsúlyozza továbbá, hogy
„a szemétszállítás napi gyakorlatában, díjazásában nem történik változás. Ugyanabban a rendszerben viszik el továbbra is a szemetet a kukásautók!”
Az pedig, hogy nem csordulhatnak túl a kukák, illetve túlságosan nehezek sem lehetnek, már eddig is szerepelt az ÁSZF-ben. Ennek kapcsán a MOHU kiemelte még, hogy az abban foglaltak szerint a lomtalanításra legalább évi egy alkalmat kell biztosítani, és nem a „kötelező évi egy” kifejezés szerepel.
