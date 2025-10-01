Itt az igazság a szemétszállításról!

Elterjedt a sajtóban, több helyen cikkeztek – tévesen – arról, hogy változik és drágul a szemétszállítás a hétköznapi gyakorlatban. Az Energiaügyi Minisztérium másnapra közleményben nyugtatott meg mindenkit arról, hogy a szemétszállítás változatlan marad.

Ezután is lesz, aki elviszi a szemetet: ugyanúgy és ugyanannyiért, mint eddig, vagyis nem változik semmi a szemétszállítás hétköznapi gyakorlatában. Fotó: MOHU

Változatlan áron megy tovább a szemétszállítás

Az energetikai tárca közleménye elég világosan fogalmaz – és minden bizonnyal megnyugtató is számtalan magyar család számára.



Téves információk jelentek meg a sajtóban a hulladék elszállításával kapcsolatban. A cikkek tartalmával ellentétben a valóság az, hogy a hulladék elszállításának és a lomtalanításnak a rendje változatlan marad, biztosítva ezzel a magyar családok zavartalan mindennapjait

– olvasható a minisztérium közleményében.

Minderre azért volt szükség, mert több portálon is megjelentek olyan cikkek, amelyek arról szóltak, hogy október 1-től módosulnak a MOHU-nál az általános szerződési feltételek, amiből aztán gyorsan vizionáltak többen is drágulást. Holott

mindebből csupán annyi igaz, hogy változnak az ÁSZF feltételei – erősítette meg érdeklődésünkre a szemétszállítást végző MOHU.



Levitte a szemetet a MOHU

Lapunk megkeresésére jelezték, hogy a cikkekben említett olyan témakörök, mint például a súlykorlát, már korábban is az ÁSZF részei voltak. Az október 1-től valóban életbe lépett módosítások közül két ténylegesen fontos pont van:

az építési-bontási hulladék beszállítására vonatkozó szabályozás, valamint

vonatkozó szabályozás, valamint a mobil hulladékgyűjtő udvar fogalmának bevezetése.

A MOHU hangsúlyozza továbbá, hogy

„a szemétszállítás napi gyakorlatában, díjazásában nem történik változás. Ugyanabban a rendszerben viszik el továbbra is a szemetet a kukásautók!”

Az pedig, hogy nem csordulhatnak túl a kukák, illetve túlságosan nehezek sem lehetnek, már eddig is szerepelt az ÁSZF-ben. Ennek kapcsán a MOHU kiemelte még, hogy az abban foglaltak szerint a lomtalanításra legalább évi egy alkalmat kell biztosítani, és nem a „kötelező évi egy” kifejezés szerepel.