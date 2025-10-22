SzázhalombattaBudapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Frontálisan ütközött két busz: 63 ember vesztette életét

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 22. 09:10
Óriási tragédia történt Uganda egyik legforgalmasabb útvonalán az éjszaka, amikor két busz megpróbált előzni. Az ütközés összesen 63 ember életét követelte.
Egy közúti baleset, amely során két busz ütközött Uganda egyik legforgalmasabb autópályáján, legalább 63 ember halálát okozta, és többeket megsebesített.

Az ütközés ügyében nyomozást indított a rendőrség.
Az ütközés ügyében nyomozást indított a rendőrség. Fotó: Unsplash.com

Előzési kísérletből lett a frontális ütközés

A baleset helyi idő szerint éjfél után történt, a Kampala fővárosát és az északi Gulu városát összekötő főúton. A kezdeti vizsgálatok szerint az ütközést két, egymással szemben haladó busz okozta, amelyek más járművek, egy teherautó és egy terepjáró, megelőzésére tettek kísérletet.

A manőver közben a két busz frontálisan ütközött egymással... 63 ember vesztette életét, mindannyian az ütközésben érintett járművek utasai voltak.

- áll az ugandai rendőrség közleményében, amelyet az X-en tettek közzé.

Michael Kananura, a Közlekedési és Közúti Biztonsági Igazgatóság szóvivője a helyi médiának elárulta, hogy még az utolsó pillanatban az egyik sofőr próbálta megakadályozni a balesetet.

Az egyik sofőr megpróbálta elrántani a kormányt, hogy elkerülje az ütközést, de ez frontális és oldalsó ütközést okozott. A láncreakció miatt több jármű irányíthatatlan lett, és többször is felborult.

- magyarázta.

A rendőrség közölte, hogy a két busz valamennyi utasa a helyszínen életét vesztette, míg a terepjáróban utazók közül többen súlyosan megsérültek. Őket a Kiryandongo Kórházba, valamint más közeli egészségügyi intézményekbe szállították. A holttesteket a nyomozás és azonosítás céljából boncolásra küldték - írta a Daily Mail.

 

