Frontálisan ütközött két busz: 63 ember vesztette életét

Egy közúti baleset, amely során két busz ütközött Uganda egyik legforgalmasabb autópályáján, legalább 63 ember halálát okozta, és többeket megsebesített.
A baleset helyi idő szerint éjfél után történt, a Kampala fővárosát és az északi Gulu városát összekötő főúton. A kezdeti vizsgálatok szerint az ütközést két, egymással szemben haladó busz okozta, amelyek más járművek, egy teherautó és egy terepjáró, megelőzésére tettek kísérletet.
A manőver közben a két busz frontálisan ütközött egymással... 63 ember vesztette életét, mindannyian az ütközésben érintett járművek utasai voltak.
- áll az ugandai rendőrség közleményében, amelyet az X-en tettek közzé.
Michael Kananura, a Közlekedési és Közúti Biztonsági Igazgatóság szóvivője a helyi médiának elárulta, hogy még az utolsó pillanatban az egyik sofőr próbálta megakadályozni a balesetet.
Az egyik sofőr megpróbálta elrántani a kormányt, hogy elkerülje az ütközést, de ez frontális és oldalsó ütközést okozott. A láncreakció miatt több jármű irányíthatatlan lett, és többször is felborult.
- magyarázta.
A rendőrség közölte, hogy a két busz valamennyi utasa a helyszínen életét vesztette, míg a terepjáróban utazók közül többen súlyosan megsérültek. Őket a Kiryandongo Kórházba, valamint más közeli egészségügyi intézményekbe szállították. A holttesteket a nyomozás és azonosítás céljából boncolásra küldték - írta a Daily Mail.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.