Frontálisan ütközött két busz: 63 ember vesztette életét

Egy közúti baleset, amely során két busz ütközött Uganda egyik legforgalmasabb autópályáján, legalább 63 ember halálát okozta, és többeket megsebesített.

Az ütközés ügyében nyomozást indított a rendőrség. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com

Előzési kísérletből lett a frontális ütközés

A baleset helyi idő szerint éjfél után történt, a Kampala fővárosát és az északi Gulu városát összekötő főúton. A kezdeti vizsgálatok szerint az ütközést két, egymással szemben haladó busz okozta, amelyek más járművek, egy teherautó és egy terepjáró, megelőzésére tettek kísérletet.

A manőver közben a két busz frontálisan ütközött egymással... 63 ember vesztette életét, mindannyian az ütközésben érintett járművek utasai voltak.

- áll az ugandai rendőrség közleményében, amelyet az X-en tettek közzé.

Michael Kananura, a Közlekedési és Közúti Biztonsági Igazgatóság szóvivője a helyi médiának elárulta, hogy még az utolsó pillanatban az egyik sofőr próbálta megakadályozni a balesetet.

Az egyik sofőr megpróbálta elrántani a kormányt, hogy elkerülje az ütközést, de ez frontális és oldalsó ütközést okozott. A láncreakció miatt több jármű irányíthatatlan lett, és többször is felborult.

- magyarázta.

A rendőrség közölte, hogy a két busz valamennyi utasa a helyszínen életét vesztette, míg a terepjáróban utazók közül többen súlyosan megsérültek. Őket a Kiryandongo Kórházba, valamint más közeli egészségügyi intézményekbe szállították. A holttesteket a nyomozás és azonosítás céljából boncolásra küldték - írta a Daily Mail.