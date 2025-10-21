Tragédia: gyalogost gázoltak a 22-esen, nem élte túl

Gyalogost gázoltak a 22-es főúton Nógrád vármegyében. A police.hu információi szerint a 22-es főút Balassagyarmat és Őrhalom közötti szakaszát a rendőrök lezárták.
Gyalogost ütött el egy személyautó kedden este a 22-es számú főút 29-es kilométerszelvényében, az utat lezárták
- közölte a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője az MTI-vel.
Október 21-én 18 óra 50 perckor a 29-es kilométerszelvénynél egy személygépkocsi elgázolt egy embert.
Buda Gábor elmondta, hogy a baleset miatt a főút Balassagyarmat és Őrhalom közötti szakaszát teljes szélességében lezárták a szemle idejére, kerülni Patvarc irányába lehet.
Az MTI információja szerint az elgázolt gyalogos meghalt.
