Tragédia: gyalogost gázoltak a 22-esen, nem élte túl

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 21. 20:53
személygépkocsigázoláshaláleset
Teljes egészében lezárták a 22-es főutat.
Alexa
A szerző cikkei

Gyalogost gázoltak a 22-es főúton Nógrád vármegyében. A police.hu információi szerint a 22-es főút Balassagyarmat és Őrhalom közötti szakaszát a rendőrök lezárták.

gyalogost gázoltak
Gyalogost gázoltak el / Fotó: Freepik.com (Illusztráció)

 Gyalogost gázoltak a 22-es főúton

Gyalogost ütött el egy személyautó kedden este a 22-es számú főút 29-es kilométerszelvényében, az utat lezárták

- közölte a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője az MTI-vel.

Október 21-én 18 óra 50 perckor a 29-es kilométerszelvénynél egy személygépkocsi elgázolt egy embert. 

Buda Gábor elmondta, hogy a baleset miatt a főút Balassagyarmat és Őrhalom közötti szakaszát teljes szélességében lezárták a szemle idejére, kerülni Patvarc irányába lehet. 

Az MTI információja szerint az elgázolt gyalogos meghalt.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
