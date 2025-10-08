Termékvisszahívás: ha ilyen savanyúságot vettél, nehogy egyél belőle!

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során nem engedélyezett növényvédőszer-tartalmat mutattak ki egy kínai eredetű, üveges fokhagymában.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közölte, hogy a szóban forgó üveges fermentált fokhagymából egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett. Az NKFH azonnal felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Thaiturizmus Kft.), mely a hatósággal együttműködve, a fogyasztók egészségének védelme érdekében saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, és gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

• Termék: Fekete Fermentált Egész Fokhagyma, 100gr

• Márka: Golden Lion

• Minőségmegőrzési idő: 31/03/2027

• Lot szám: 20250446_011

• A termék eredete: Kína

• Holland forgalmazó: Asian Food Group B.V.

Termékvisszahívás oka: nem engedélyezett növényvédőszer tartalom

Ha vettél ilyen terméket, azt kérik, hogy semmiképpen se fogyaszd el!