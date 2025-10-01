Azonnali termékvisszahívás: nagy a baj van ezzel az élelmiszerrel

Az NKFH termékvisszahívást rendelt el a fogyasztók védelme érdekében. Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján Kínában előállított rákfarok termékben idegen anyagot (fém darabok) azonosítottak. A termékből egy német forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett – írja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

A hatóság termékvisszahívást rendelt el a fogyasztók védelme érdekében. Fotó: NKFH

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság haladéktalanul kapcsolatba lépett a Fishmarket Kereskedőház Kft.-vel. A vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelme érdekében saját hatáskörben elrendelte a kifogásolt tétel visszahívását.

A Hatóság nyomon követi a vállalkozás intézkedéseit, valamint a visszagyűjtött termékek további kezelését, beleértve a megsemmisítést vagy az elszállítást.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

• A termék megnevezése: Louisiana folyami rákfarok

• Márka: Blue

• Tételszám: TZO 24061

• MMI: 30/06/2026

• Kiszerelés: 1 kg

Termékvisszahívás oka: idegen anyaggal szennyezett (fém darabok)