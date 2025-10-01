Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Malvin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Azonnali termékvisszahívás: nagy a baj van ezzel az élelmiszerrel

termékvisszahívás
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 01. 15:08
fogyasztóvédelemNKFH
Fémdarabokat találtak egy Kínából érkezett rákfarok termékben, amely Magyarországra is eljutott. A hatóság termékvisszahívást rendelt el a fogyasztók védelme érdekében.

Az NKFH termékvisszahívást rendelt el a fogyasztók védelme érdekében. Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján Kínában előállított rákfarok termékben idegen anyagot (fém darabok) azonosítottak. A termékből egy német forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett – írja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

A hatóság termékvisszahívást rendelt el a fogyasztók védelme érdekében.
A hatóság termékvisszahívást rendelt el a fogyasztók védelme érdekében. Fotó: NKFH

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság haladéktalanul kapcsolatba lépett a Fishmarket Kereskedőház Kft.-vel. A vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelme érdekében saját hatáskörben elrendelte a kifogásolt tétel visszahívását.

A Hatóság nyomon követi a vállalkozás intézkedéseit, valamint a visszagyűjtött termékek további kezelését, beleértve a megsemmisítést vagy az elszállítást.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

• A termék megnevezése: Louisiana folyami rákfarok

• Márka: Blue

• Tételszám: TZO 24061

• MMI: 30/06/2026

• Kiszerelés: 1 kg

Termékvisszahívás oka: idegen anyaggal szennyezett (fém darabok)

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu