Azonnali termékvisszahívás: nagy a baj van ezzel az élelmiszerrel

Az NKFH termékvisszahívást rendelt el a fogyasztók védelme érdekében. Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján Kínában előállított rákfarok termékben idegen anyagot (fém darabok) azonosítottak. A termékből egy német forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett – írja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság haladéktalanul kapcsolatba lépett a Fishmarket Kereskedőház Kft.-vel. A vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelme érdekében saját hatáskörben elrendelte a kifogásolt tétel visszahívását.
A Hatóság nyomon követi a vállalkozás intézkedéseit, valamint a visszagyűjtött termékek további kezelését, beleértve a megsemmisítést vagy az elszállítást.
Az érintett termékek adatai az alábbiak:
• A termék megnevezése: Louisiana folyami rákfarok
• Márka: Blue
• Tételszám: TZO 24061
• MMI: 30/06/2026
• Kiszerelés: 1 kg
Termékvisszahívás oka: idegen anyaggal szennyezett (fém darabok)
