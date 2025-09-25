Káosz a fővárosban: továbbra is bizonytalan a budapesti szemétszállítás

Ahogy arról a Metropol beszámolt, szerda reggel több száz kukás nem vette fel a munkát. A helyzet továbbra is bizonytalan, bár csütörtökön a bértárgyalások megkezdődtek, nem tudni, hogy mikorra állhat vissza minden a régi kerékvágásba.

Óbuda csütörtökön - több száz kukás nem vette fel szerdán a munkát. Egy jelentős részük csütörtökön is folytatta sztrájkot, mert nagyon elégedetlenek a munkakörülményeikkel - Fotó: Szabolcs László / Metropol

A kiszivárgott információk szerint az Ecseri úti MOHU-telephelyen tört ki a balhé, amikor is a reggeli értekezleten többen közölték, hogy a rossz munkakörülmények miatt nem veszik fel a munkát. Ehhez csatlakozott több másik fővárosi telephely is, illetve az érdi, a gödöllői és a gyöngyösi kukások sztrájkba kezdtek.

A vg.hu arról ír, hogy a munkabeszüntetés oka, hogy elégedetlenek a hulladékgazdálkodási terület egyes dolgozói a munkakörülményekkel, hiány van a munkaruhából, az egyik dolgozó klíma nélküli kukásautón húzta le a nyara, sőt, egyes állítások szerint leselejtezett járműveket állítanak újra szolgálatba, némi javítgatás után.

Érdemes a leromlott járműpark kapcsán felidézni, hogy a BKV buszai is szörnyű állapotban vannak, a nyáron több autóbusz is kigyulladt vagy elfüstölt.

A baloldali városvezetéssel tehát nemcsak a forgalomlassító akcióba kezdő taxisok elégedetlenek, hanem a szemétszállítók is. A szemétszállításért Budapesten a MOHU Budapest Zrt. a felelős, amelyet a MOL Nyrt és a BKM Nonprofit Zrt. 50-50%-os részesedéssel, közös vállalatként működtet. A szemétszállításért tehát az a Mártha Imre a felelős, aki a Budapesti Közművek vezérigazgatója és egyben a MOHU Budapest igazgatósági tagja is. Karácsony Gergely emberétől nem állnak távol a botrányok.

Bár csütörtökön reggel a sztrájkba lépett dolgozók egy része újra felvette a munkát, még így sem tudni, hogy meddig tart a szemétszállítási káosz. A legrosszabb helyzet Óbudán alakult ki, ahol jelenleg lomtalanítás zajlik, de a kukások szerdán nem gyűjtötték össze a kihelyezett lomokat. A kerület börtönviselt polgármestere azzal fenyegetőzik, hogy a szemetet a MOL-székház elé szállítják, ha nem rendeződik a helyzet - írja a Metropol.