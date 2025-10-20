Most kaptuk a hírt, körözést adtak ki Portik Tamás fia ellen

A Magyar Nemzet értesült arról, hogy Portik Tamás fia ellen elfogatóparancs van érvényben. A férfinak a hírek szerint már hetekkel ezelőtt be kellett volna vonulnia a börtönbe, hogy megkezdje egy év hat hónapos büntetésének letöltését, ezt azonban nem tette meg.

Elfogatóparancsot adtak ki Portik Tamás fia ellen / Fotó: Ügyészség

Körözés alatt áll Portik Tamás fia

A vád szerint ifjabb Portik Tamás 2024 januárjában, a Fenyő-gyilkosság tárgyalásának megkezdése előtt, a bíróságon támadt rá az apja ügyét elsőfokon tárgyaló bírónak, Póta Péternek, azon a napon, amikor a perbeszédeket tartották volna. Amikor Póta Péter tanácselnök megérkezett a teremhez, a fiatal férfi útját állta, és számonkérte, miután korábban sikertelenül próbált meg személyes kapcsolatot keresni a bíróval. Póta Péter nem akart vele beszélni, majd amikor a férfi folytatta a szidalmazását, közölte, hogy ki fogja vezettetni a biztonsági őrökkel: ezután kikerülve Portik fiát, megpróbált bemenni a tárgyalóterembe. Ekkor a férfi egy gyors mozdulattal a kezében lévő kávéspohár teljes tartalmát a bíró arcába öntötte.

Az ügyben a nyomozást folytató Központi Nyomozó Főügyészség szerint Portik fia szándékosan cselekedett, hogy Póta Pétert elfogultság miatt kizárják a perből. Ez végül nem történt meg, néhány nappal később pedig megszületett az elsőfokú ítélet. Azóta már a jogerős határozatot is kimondták: Portik Tamást és Gyárfás Tamást felbujtóként, előre kitervelten elkövetett emberölés miatt marasztalták el, Fenyő János médiacézár 1998-as meggyilkolását követően. Portik életfogytiglant, míg Gyárfás hét évet kapott, Portik Tamás fiát pedig júniusban hivatalos személy elleni erőszak miatt jogerősen egy év hat hónap letöltendő börtönre ítélték