Így van most Gyárfás Tamás: " Ki az, aki élvezi a börtönlétet?"

Fenyő-ügy
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 05. 17:40
Zamecsnik Pétergyilkosság ügygyárfás tamás
Összetörve vár sorsára a börtönben, a Fenyő-ügyben áprilisban elítélt, milliárdos médiavállalkozó. Gyárfás Tamás ügyvédje, Zamecsnik Péter júniusban adta be a felülvizsgálati kérelmet, de a Kúria még nem hozta meg döntését.
Kóré Károly
A szerző cikkei

Fenyő János, az egyesek által kedvelt, mások által viszont rettegett, vagy éppen gyűlölt médiacézár, 1998. február 11-én utoljára ült be luxusautójába. Éppen a fodrászához igyekezett, amikor a Budán, a Margit körút és a Margit utca kereszteződésénél piros jelzést kapott. Megállt, majd pillanatokkal később odalépett hozzá Jozef Rohac, a szlovák és a magyar maffia bérgyilkosa, és az üzletemberbe ürítette géppisztolya tárát. Azt, hogy a megbízást Gyárfás Tamás „felkérésére” Portik Tamás adta a likvidálásra, 2025. áprilisában mondta ki a Fővárosi Ítélőtábla.

20250410_103020_HBCP5212 Gyárfás Tamás
Gyárfás Tamás a luxusból került a börtönbe  Fotó: Hatlaczki Balazs

Bár Gyárfás az eljárás elejétől a végéig tagadott, és bízott a felmentésében, májusban megkezdte 7 éves büntetése letöltését. A verdikt kimondása és a börtönbe való behívója kézhez vétele között közel egy hónap eltelt, és az útlevelét sem vonták be, de az úszószövetség volt elnöke nem használta ki a lehetőséget, és bár egyesek javasolták neki, nem keresett magának egy távoli országot, ahol kiadatási egyezmény híján élete végéig élvezhetné a luxust a milliárdjaiból.

Gyárfás Tamásnak még vannak jogi lehetőségei

A jóléthez szokott üzletember persze nem szándékozik börtönben maradni, de csakis jogi eszközök segítségével szeretné visszanyerni a szabadságát. Ebben Zamecsnik Péter, az ügyvédje nyújt neki segítséget.

- Június 14-én beadtuk a felülvizsgálati kérelmet, de azóta semmilyen értesítést nem kaptunk – mondta a jogász, és hozzátette, abban semmi meglepő nincs, hogy a bíróságon ilyen hosszú ideig, vagyis hónapokig dolgoznak egy beadvány értékelésén.

- Majd egyszer megküldik az ügyészség észrevételét, amire én is teszek majd észrevételt. Ezek után dönt a Kúria. Ez a folyamat még további heteket, hónapokat vehet igénybe – magyarázta az ügyvéd. A felvetésünkre reagálva kinyilvánította, hogy korai lenne találgatni azzal kapcsolatban, van-e rá esély, hogy a milliárdos üzletember a karácsonyt már otthon töltse.

Egy biztos: Gyárfás Tamás magatartásával a rácsok mögött nincs probléma, de kétségtelen, hogy összetört.

- Nem érzi jól magát, de ki az a normális ember, aki élvezi a börtönéletet? - tette fel végül költői kérdését a vállalkozó ügyvédje.

 

