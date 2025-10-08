Otthon Start könnyítések jönnek! Több tízezren kerülnek kedvezőbb helyzetbe

Otthon Start Program: fontos kormányzati bejelentések várhatók. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a fix 3 százalékos hitel felvételét könnyítő javaslatokat bocsátott társadalmi egyeztetésre a kormány. A tervezett intézkedések összességében több tízezer fiatalt hoznak kedvezőbb helyzetbe.

Az Otthon Start könnyítések több tízezer fiatalt hoznak kedvezőbb helyzetebe

Fotó: Drazen Zigic / Shutterstock

Otthon Start könnyítések, praktikus megoldások

A társadalmi egyeztetésre bocsátott javaslatok jelentős könnyítéseket és praktikus megoldásokat tartalmaznak több társadalmi csoport számára.

Például a gyermekek otthongondozási díjában és az ápolási díjban részesülők,

valamint a megváltozott munkaképességűek esetében a TB jogviszonyra vonatkozó elvárásoknál kedvezőbb feltételek mellett lehetnek jogosultak a kölcsönre.

Azok is igényelhetik majd a hitelt, akiknek korábban 180 napnál rövidebb ideig volt két, 50 százalékot meg nem haladó, ugyanakkor 15 millió forintnál értékesebb tulajdoni hányaduk. Korább ugyanis előfordultak olyan helyzetek, hogy az eladott és a vásárolni kívánt résztulajdonok – rövid ideig, többnyire csupán átmeneti jelleggel – de egyszerre voltak a potenciális otthon startos igénylő tulajdonában.

Azok is jogosulttá válnak a kölcsönre, akinek ugyan van – vagy az elmúlt tíz évben volt – 15 millió forintnál értékesebb ingatlana, de azt saját maga, önkéntesen bontatta le. Sok esetben ugyanis előfordult, hogy az igénylő új lakóingatlant kívánt építeni, de az építési telken álló, lakhatásra alkalmatlan ingatlan miatt nem minősült jogosultnak a kölcsön igénylésére.

Ugyancsak fontos változtatás az építési projekteket érinti: esetükben az eddigi utólagos, szakaszolt folyósítás helyett a készültségi fok eléréséhez szükséges összeg már előzetesen is kifizethető lesz bizonyos feltételek teljesülése esetén.

Az egyéni vállalkozók és a mezőgazdasági őstermelők jövedelmét a jövőben az eddigiekhez képest lényegesen kedvezőbb szabályok szerint, egységesen 50 százalékos költséghányaddal kell számolniuk a bankoknak, ez a javaslat az Országgyűlés elé kerül.

Panyi Miklós szerint a változtatások – az egyéni vállalkozókra és őstermelőkre vonatkozó speciális szabályok kivételével – az előzetes tervek szerint a kihirdetést követő 30. napon, azaz november második felében fognak hatályba lépni. A kormányzat mindezek mellett további könnyítéseken és kedvezmények bővítésén dolgozik, így a közeljövőben várhatóak további fontos bejelentések.