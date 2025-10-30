Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Orbán Viktor fontos döntést hozott meg a magyarok sorsáról - Videó

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 30. 14:48
árrésstopkormány
Az árrésstop kapcsán tett bejelentést a magyar kormányfő.
Bors
Mint arról korábban a Bors beszámolt, nemcsak meghosszabbította a kormány az árrésstopot, de ki is bővítette a termékkört. Még márciusban előbb harminc élelmiszerre vezette be a kormány az árrésstopot, melynek értelmében a kereskedők árrése nem haladhatja meg a 10 százalékot. Májusban kibővítették az intézkedést a drogériákra, ahol 15 százalékban maximálták bizonyos termékek árrését. 

Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Ennek kapcsán Orbán Viktor egy friss bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. Az árréstop mellett elárulta, hogy a kormány 15 százalékkal megemeli a fizetéseket a szociális és kulturális ágazatban, valamint megduplázzák a nevelőszülőkre fordított állami forrásokat.

Mi egy kormányzópárt vagyunk. Nekünk nemcsak kampányolnunk kell, hanem felelős döntéseket hozni a magyarok érdekében.

  • Meghosszabbítjuk és újabb 14 élelmiszerre kiterjesztjük az árrésstopot.
  • 15 százalékkal megemeljük a fizetéseket a szociális és kulturális ágazatban.
  • Megduplázzuk a nevelőszülőkre fordított állami forrásokat

- sorolta Facebook-posztjában Orbán Viktor.


 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

