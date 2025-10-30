Orbán Viktor fontos döntést hozott meg a magyarok sorsáról - Videó

Mint arról korábban a Bors beszámolt, nemcsak meghosszabbította a kormány az árrésstopot, de ki is bővítette a termékkört. Még márciusban előbb harminc élelmiszerre vezette be a kormány az árrésstopot, melynek értelmében a kereskedők árrése nem haladhatja meg a 10 százalékot. Májusban kibővítették az intézkedést a drogériákra, ahol 15 százalékban maximálták bizonyos termékek árrését.

Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Ennek kapcsán Orbán Viktor egy friss bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. Az árréstop mellett elárulta, hogy a kormány 15 százalékkal megemeli a fizetéseket a szociális és kulturális ágazatban, valamint megduplázzák a nevelőszülőkre fordított állami forrásokat.

Mi egy kormányzópárt vagyunk. Nekünk nemcsak kampányolnunk kell, hanem felelős döntéseket hozni a magyarok érdekében. Meghosszabbítjuk és újabb 14 élelmiszerre kiterjesztjük az árrésstopot.

15 százalékkal megemeljük a fizetéseket a szociális és kulturális ágazatban.

Megduplázzuk a nevelőszülőkre fordított állami forrásokat

- sorolta Facebook-posztjában Orbán Viktor.



