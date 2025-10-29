Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Meghalt Kacziba Antal

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 29. 15:49
Meghalt Kacziba Antal nyugalmazott rendőr dandártábornok.

A 78 éves korában elhunyt volt rendőrségi főtanácsos halálhírét Szemán László János újságíró osztotta meg a Facebookon, aki az érintett családjától értesült a halálesetről.

Kacziba Antal a Ceglédi Rendőrkapitányságon kezdte a karrierjét, majd az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Vizsgálati Osztály alosztályvezetője lett. 1991-től 1996-ig az ORFK Bűnügyi Főigazgatója volt, ezt követően 1998-ig a Belügyminisztérium rendészeti helyettes államtitkáraként dolgozott.

Kacziba Antalt felesége és két felnőtt gyermeke gyászolja.

