Meghalt Kacziba Antal

A 78 éves korában elhunyt volt rendőrségi főtanácsos halálhírét Szemán László János újságíró osztotta meg a Facebookon, aki az érintett családjától értesült a halálesetről.
Kacziba Antal a Ceglédi Rendőrkapitányságon kezdte a karrierjét, majd az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Vizsgálati Osztály alosztályvezetője lett. 1991-től 1996-ig az ORFK Bűnügyi Főigazgatója volt, ezt követően 1998-ig a Belügyminisztérium rendészeti helyettes államtitkáraként dolgozott.
Kacziba Antalt felesége és két felnőtt gyermeke gyászolja.
