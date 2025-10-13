Szívszorító fotó: az utolsó magyar túsz így ölelte újra feleségét

Mint azt Szijjártó Péter tudatta, több mint két év reménykedés után megérkezett a várva várt értesítés: Omri Miránt a Hamász átadta a Vöröskeresztnek, így az utolsó magyar túsz is kiszabadult a Hamász fogságából.

A Hamász fogságában már nincsenek élő izraeli túszok

Fotó: Bashar TALEB / AFP

Omri Miránt 2023. október 7-én a Nahal Oz kibucból hurcoltak el a terroristák. Omrit felesége, Lisáj és két kislányuk várta haza. Lisáj most megható fotókon mutatta meg, hogy két év után újra magához ölelhette férjét.

אבא עמרי בבית.

Daddy Omri is Home.

❤️ pic.twitter.com/MrIT2hG51E — Lishay Miran-Lavi (@LishayLM) October 13, 2025

Omri Mirán ma először beszélhetett kislányaival, Ronival és Almával. A hívásra egy katonai bázison került sor, ahol jelen volt apja és felesége is. Több mint két év után a magyar túsz szenvedése is véget ért.

A Hamász átadta a túszokat

A Hamász iszlamista terrorszervezet átadta az élő túszok második, tizenhárom főből álló csoportját a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek az övezet déli részén található Nasszer kórháznál. A második csoporttal szabaduló túszok is megfelelő egészségi állapotban vannak a vöröskereszt első jelentése szerint. A Hamász fogságában így már nincsenek élő izraeli túszok.

Hamarosan megkezdik holttestek átadását is, a 28 halott közül többnek a helyét nem ismerik, és a tervek szerint nemzetközi csoport fogja felkutatni őket a Gázai övezetben.