Szívszorító fotó: az utolsó magyar túsz így ölelte újra feleségét

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 13. 12:27
Két év után Omri Miránt a Hamász átadta a Vöröskeresztnek.
Mint azt Szijjártó Péter tudatta, több mint két év reménykedés után megérkezett a várva várt értesítés: Omri Miránt a Hamász átadta a Vöröskeresztnek, így az utolsó magyar túsz is kiszabadult a Hamász fogságából. 

A Hamász fogságában már nincsenek élő izraeli túszok
Fotó: Bashar TALEB / AFP

 

Omri Miránt 2023. október 7-én a Nahal Oz kibucból hurcoltak el a terroristák. Omrit felesége, Lisáj és két kislányuk várta haza. Lisáj most megható fotókon mutatta meg, hogy két év után újra magához ölelhette férjét.

Omri Mirán ma először beszélhetett kislányaival, Ronival és Almával. A hívásra egy katonai bázison került sor, ahol jelen volt apja és felesége is. Több mint két év után a magyar túsz szenvedése is véget ért.

A Hamász átadta a túszokat

A Hamász iszlamista terrorszervezet átadta az élő túszok második, tizenhárom főből álló csoportját a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek az övezet déli részén található Nasszer kórháznál. A második csoporttal szabaduló túszok is megfelelő egészségi állapotban vannak a vöröskereszt első jelentése szerint. A Hamász fogságában így már nincsenek élő izraeli túszok. 

Hamarosan megkezdik holttestek átadását is, a 28 halott közül többnek a helyét nem ismerik, és a tervek szerint nemzetközi csoport fogja felkutatni őket a Gázai övezetben.

 

