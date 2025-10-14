Jó hírt kaptak a magyar autósok, de nem mindenki fog örülni

A magyar autósok többsége továbbra is bizalmatlan az elektromos autózással szemben – derül ki a Kovács Autóalkatrész Kft. által több mint 1500 fő bevonásával végzett kutatásból. A válaszadók 96 százaléka nem használ villanyautót, 78 százalékuk pedig nem örülne, ha a jövőben kizárólag ilyen járművek közlekednének. A legfőbb aggályok között a hatótáv, az akkumulátor élettartama és a szervizhálózat hiányosságai szerepelnek.

Fotó: Takács József / Észak Magyarország

Íme a jó hír a magyar autósoknak

Mindennek fényében a többség inkább választja a benzines vagy gázolajjal működő autókat. Az üzemanyagok ára azonban gyorsan változnak. Kedden kisebb árkorrekcióval indul a hét, a benzin nagykereskedelmi ára csökken bruttó 3 forinttal, a gázolaj ára változatlan marad - írja a Holtankoljak.

Átlagárak 2025.10.13-án:

95-ös benzin: 582 Ft/liter

Gázolaj: 586 Ft/liter



