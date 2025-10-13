Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Jó hírünk van az autósoknak, így változik az üzemanyagár

üzemanyag árak
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 13. 14:10
gázolaj árbenzin ár
Keddtől ismét olcsóbban tankolhatunk. Az üzemanyagár kis mértékben csökkenni fog.

Az üzemanyagáraknál változás lesz - keddtől ismét csökkennek az árak kis mértékben.

üzemanyagár
Csökkenés lép életbe keddtől az üzemanyagáraknál / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Az üzemanyagár változás részletei

Stagnáltak az utóbbi napokban az árak mind benzin, mind gázolaj tekintetében, az előző héten szinte ugyanazokkal az átlagárakkal találkozhattunk a kutakon - írja a Boon.hu. A hét elején azonban változás várható az üzemanyagárakban: a benzinkutak nagykereskedelmi ára kedden kisebb mértékben csökken, míg a gázolaj ára egyelőre változatlan marad.

Az elmúlt napokban az árak viszonylag stabilak voltak, a benzines és dízeles autósok egyaránt a múlt heti átlagárakkal találkozhattak a kutakon. Most azonban árkorrekció következik – a 95-ös benzin ára bruttó 3 forinttal mérséklődik.

A holtankoljak.hu adatai szerint az aktuális átlagárak jelenleg a következők:

95-ös benzin: 582 Ft/liter

Gázolaj: 586 Ft/liter

A változás mértéke egyelőre mérsékelt, de az autósok már a hét közepétől érezhetik a csökkenést a pénztárcájukon.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
