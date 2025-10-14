Csizma 5000 alatt? Hamar el fog fogyni, irány a Lidl!

Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 14. 14:05
csizmaakció
Ismét igen komoly akciót talált ki az áruházlánc. Ennek leginkább a kisgyermekes szülők fognak örülni, pláne, hogy még tél előtt letudhatnak egy fontos bevásárlást. Irány a Lidl!

Noha még igen kellemes, már-már kora őszies az időjárás, aki nem akarja az utolsó pillanatig halogatni a téli gyerekholmik beszerzését, annak épp itt az ideje ellátogatni a legközelebbi Lidl-üzletbe, az áruházlánc ugyanis ismét igen komoly akciókkal várja a vásárlókat. Nem titok, hogy a boltokba nem csak az élelmiszerekért szeretnek járni az emberek, hiszen például a Lidl saját barkácsmárkája, a Parkside valósággal meghódította a hazai kerttulajdonosokat, illetve mindenkit, aki szeret fúrni-faragni, azonban esetleg nem akar komolyabb összegeket költeni, mégis jó minőségű gépeket szeretne az otthonában tudni. De nem csak a szerszámok miatt érdemes nagyobb táskával nekiindulni egy-egy bevásárlásnak, hiszen akár a ruhatárunkat is felfrissíthetjük – vagy, mint most is, a gyerekek ruhatárát.

Overál 6000 alatt, csizma 5000 alatt a Lidl-ben
Overál 6000 alatt, csizma 5000 alatt a Lidl-ben  Fotó: Lidl

Akciós csizma és overál a Lidl-ben! Siess, mielőtt elfogy! 

Nem akármire bukkanhatunk, ha átlapozzuk az áruházlánc legfrissebb akciós újságját. Már most be lehet szerezni azokat a ruhadarabokat a gyerekeknek, amikre majd igen nagy szükség lesz, ha megérkezik a hidegebb, latyakosabb idő, netán lehull az első hó, vagy csak simán mindent sár borít majd be. Október 16-tól ugyanis 4990 forintba kerülnek majd a Lupilu és Crivit téli gyerekcsizmák, emellett a legkisebbeknek szánt, Lupilu baba- és kisgyermekoverálokért is csak 5990 forintot kell fizetnünk majd. Persze nem árt sietni: ahogy minden hasonló akciónál, itt is véges a készlet, így könnyen lehet, hogy egy-egy boltot megrohamoznak az anyukák és apukák, és volt-nincs akciós ruha és csizma a gyerkőcöknek!

Milyen gyerekholmik lesznek akciósak?

  • Lupilu baba téli csizma – 4999 Ft/pár, Elérhető méretek: 22-24
  • Lupilu kisgyermek téli csizma – 4999 Ft/pár, Elérhető méretek: 25-30
  • Crivit gyermek téli csizma – 5999 Ft/pár, Elérhető méretek: 31-37
  • Lupilu baba- és kisgyermekoverál – 5999 Ft/pár, Elérhető méretek: 80-104

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
