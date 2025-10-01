Siess, mert egy nap alatt elfogyhat: 999 forintos Parkside-szett miatt fognak tolongani a Lidl-ben!

Október 2-án, csütörtökön érdemes lesz célba venni a legközelebbi Lidl-t! Olyan akcióval készül ugyanis az áruház, aminek garantáltan sokak örülnek majd, főleg azok, akik imádják a különböző csináld magad-projekteket, netán épp festegetni, esetleg szobafestéshez készülődnek. A cég igen népszerű, saját barkács-márkája, a Parkside kerül fókuszba, így könnyen lehet, hogy pillanatok alatt elkapkodják majd a vásárlók az akciós terméket. És hogy mi is lesz az? Nos, 999 forintért négy- vagy nyolcdarabos ecsetkészletet szerezhetünk be, ami diszperziós-, lakk- és lazúrfestékekhez egyaránt ideális – azaz használhatjuk akár dekorációs célokra, akár bútorok felújításához, átfestéséhez, átalakításához, de akár szobafestéshez is a hengerrel nehezebben elérhető helyekre.

Akciós Parkside-szett a Lidl-ben

Csütörtöktől él a Lidl akciója

Az akció október 2-tól, csütörtöktől él, azonban fontos megjegyezni, hogy "ameddig a készlet tart" – azaz könnyen lehet, hogy gyorsan elkapkodják majd az érdeklődők – figyelmeztet a Mindmegette.hu oldala. Nem is lennénk meglepődve: az áruházlánc ugyanis sokak kedvence lett saját barkácsmárkájával, a Parkside-dal, ami a visszajelzések alapján megbízható, de olcsó alternatíva a jól ismert márkák mellett. A hazai vásárlóknak egyébként olyannyira bejött a márka, hogy a Lidl tavaly nyáron külön Parkside üzletet nyitott Biatorbágyon. A nyitás napján kígyózó sorok álltak a hatalmas outlet üzlet előtt: ilyen tömeget üzletnyitás miatt rég láttunk már Magyarországon...

Ecset már van, de mihez kezdjünk vele?

Egy ecsettel és kis maradék festékkel csodát művelhetünk az otthonunkban. Megosztunk pár tippet, mire használhatunk fel kevéske festéket - amihez persze már csak egy jó ecset kell!

Váratlan részletek, színek

Ha nagyjából semleges, egységes színű falfelületünk van, dobjuk fel azt egy-egy rész kiemelésével, egy új, markánsabb szín behozatalával! Ez lehet a dolgozószoba plafonja vagy az ebédlő falrészlete, de különösen jól működik az ajtók, küszöbök, polcok körül is.

Nem csak falra

A maradék festék egyik remek felhasználási módja, ha átfestjük vele a régi, kopott radiátorokat, az unalmassá vált vázákat, cserepeket és a kisebb-nagyobb üvegtárgyakat, kerámiákat is.

A bútor belsejét is lehet ám festeni!

Irány a ruhás szekrény, a könyves polc vagy a komód! Fessük ki a belsejét! Hihetetlen lesz a hatás.