Siess, mert egy nap alatt elfogyhat: 999 forintos Parkside-szett miatt fognak tolongani a Lidl-ben!

Október 2-án, csütörtökön érdemes lesz célba venni a legközelebbi Lidl-t! Olyan akcióval készül ugyanis az áruház, aminek garantáltan sokak örülnek majd, főleg azok, akik imádják a különböző csináld magad-projekteket, netán épp festegetni, esetleg szobafestéshez készülődnek. A cég igen népszerű, saját barkács-márkája, a Parkside kerül fókuszba, így könnyen lehet, hogy pillanatok alatt elkapkodják majd a vásárlók az akciós terméket. És hogy mi is lesz az? Nos, 999 forintért négy- vagy nyolcdarabos ecsetkészletet szerezhetünk be, ami diszperziós-, lakk- és lazúrfestékekhez egyaránt ideális – azaz használhatjuk akár dekorációs célokra, akár bútorok felújításához, átfestéséhez, átalakításához, de akár szobafestéshez is a hengerrel nehezebben elérhető helyekre.
Az akció október 2-tól, csütörtöktől él, azonban fontos megjegyezni, hogy "ameddig a készlet tart" – azaz könnyen lehet, hogy gyorsan elkapkodják majd az érdeklődők – figyelmeztet a Mindmegette.hu oldala. Nem is lennénk meglepődve: az áruházlánc ugyanis sokak kedvence lett saját barkácsmárkájával, a Parkside-dal, ami a visszajelzések alapján megbízható, de olcsó alternatíva a jól ismert márkák mellett. A hazai vásárlóknak egyébként olyannyira bejött a márka, hogy a Lidl tavaly nyáron külön Parkside üzletet nyitott Biatorbágyon. A nyitás napján kígyózó sorok álltak a hatalmas outlet üzlet előtt: ilyen tömeget üzletnyitás miatt rég láttunk már Magyarországon...
Egy ecsettel és kis maradék festékkel csodát művelhetünk az otthonunkban. Megosztunk pár tippet, mire használhatunk fel kevéske festéket - amihez persze már csak egy jó ecset kell!
Ha nagyjából semleges, egységes színű falfelületünk van, dobjuk fel azt egy-egy rész kiemelésével, egy új, markánsabb szín behozatalával! Ez lehet a dolgozószoba plafonja vagy az ebédlő falrészlete, de különösen jól működik az ajtók, küszöbök, polcok körül is.
A maradék festék egyik remek felhasználási módja, ha átfestjük vele a régi, kopott radiátorokat, az unalmassá vált vázákat, cserepeket és a kisebb-nagyobb üvegtárgyakat, kerámiákat is.
Irány a ruhás szekrény, a könyves polc vagy a komód! Fessük ki a belsejét! Hihetetlen lesz a hatás.
