Most érkezett a bejelentés: lezárják az autópályát, brutális forgalomra kell számítani a környező útszakaszokon

Az M44-est az M5-ös felett átvezető híd gerendáinak beemelésével és információs kapuk elhelyezésével folytatódik az M44-M5-ös csomópont építése, ami miatt időszakos forgalmi zárra kell számítaniuk a gépjárművel közlekedőknek október 14-től október 19-ig este 6 és reggel 6 óra között - közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) pénteken az MTI-vel.

Fotó: Illusztráció - unsplash.com

Közleményük szerint a munkálatok az M44-es gyorsforgalmi úton, az M5-ös autópályán és az 5-ös főúton közlekedőket egyaránt érintik.

Az éjszaki munkavégzés idején egy-egy gerenda beemelésének időtartama alatt, az M5-ös autópályán közlekedőknek mindkét irányban - rendőri forgalomirányítás mellett - időszakosan teljes pályazárra kell készülniük. A gerendabeemeléssel egy időben az érintett szakaszon több helyszínen zajlik majd munkavégzés - tették hozzá.

A munkálatokra tekintettel a környező útszakaszokon is megnövekedett forgalommal kell számolni, ezért a minisztérium azt kéri a közlekedőktől, hogy fokozott figyelemmel és óvatossággal vezessenek.