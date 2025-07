Kvíz: mennyire ismered A kis herceg világát és szerzőjét, Saint-Exupéry-t?

Antoine de Saint-Exupéry neve örökre összeforrt A kis herceggel – azzal a vékony, sárga sállal lengedező figurával, aki a kisbolygójáról érkezve bolygóról bolygóra jár, hogy választ találjon a legfontosabb kérdésekre: mi a szeretet, mi az igazi felelősség, és miért sír egy rózsa? A rózsa, a róka és a csillagok mind-mind a saját életünk szimbólumai. Töltsd ki kvízünket, és megtudod mennyire emlékszel még ezekre az univerzális bölcsességekre!

Kvízzel emlékezünk a ma 125 éve született Antoine de Saint-Exupéry francia íróra

Fotó: Roger-Viollet via AFP / AFP

A történet mögött ott rejlik egy másik emberi sors is: Exupéry saját, pilótaként szerzett tapasztalataiból, magányából, háborús élményeiből és bölcsességéből formálta meg ezt az örökérvényű mesét gyerekeknek, de még inkább felnőtteknek. Elképesztő élettörténete is arról tanúskodik, hogy egyszerre volt racionális és végtelenül kreatív személyiség. Például, miután a francia haditengerészet előkészítő iskolájában megbukott a záróvizsgán, így a párizsi École des Beaux-Arts-ra iratkozott be, hogy építészetet tanuljon. Ezt követően 1921-ben kezdte meg kötelező katonai szolgálatait. Az ikonikus Kis herceg mellette számos más történetet is az Exupéry fejéből pattant ki: L'Aviateur (A pilóta), ami a Le Navire d'argent c. lapban jelent meg. 1928-ban adta ki első könyvét Courrier Sud (A déli futárgép – Postajárat délről) címen, és 1931-ben jelent meg a Vol de Nuit (Éjszakai repülés), amellyel elnyerte a Femina-díjat.

Most egy különleges kvízben teheted próbára, mennyire ismered ezt a lenyűgöző világot.

Évfordulós Saint-Exupéry kvíz