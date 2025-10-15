Házasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Világszintű riasztást adtak ki a köhögés elleni szirup miatt: legalább 20 gyerek halálát okozta

WHO
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 15. 15:34
Riasztáshalálesetekgyógyszer
Az Egészségügyi Világszervezet világszintű figyelmeztetést adott ki, miután mérgező köhögéscsillapító szirup legalább 20 kisgyermek halálát okozta Indiában. Jelenleg nem feltételezik, hogy a szennyezett gyógyszereket exportálták volna, de óvatosságra intenek mindenkit.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) világszintű riasztást adott ki egy köhögés elleni szirup miatt, amely legalább 20 gyermeket megölt.

A halálos köhögés elleni szirup mögött álló vállalat tulajdonosát letartóztatták.
A halálos köhögés elleni szirup mögött álló vállalat tulajdonosát letartóztatták. (Képünk illusztráció) Fotó: New Africa / shutterstock

A köhögés elleni szirup mérgező anyaggal szennyeződött

A riasztás azután érkezett, hogy az indiai helyi jelentések szerint fiatalok, mindannyian öt év alattiak, haltak meg, miután mérgező köhögéscsillapító szirupot fogyasztottak.

A Madhya Pradesh államban élő kisgyermekek az elmúlt hónap során vesztették életüket a gyógyszer bevétele után, amely di-etilénglikolt (DEG) tartalmazott, közel 500-szoros mennyiségben a megengedett határértékhez képest. Az anyagot általában ipari oldószerként vagy fagyállóként használják, és már kis mennyiségben is halálos lehet.

Az indiai hatóságok letartóztatták S. Ranganathant, a halálos Coldrif szirup mögött álló vállalat tulajdonosát.

A WHO riasztást adott ki

A WHO október 8-án kapott jelentést az Indiai Központi Gyógyszerellenőrző Szervezettől (CDSCO), és azóta riasztást adott ki az orális folyékony gyógyszerekre, amelyeket gyakran használnak nátha, influenza vagy köhögés kezelésére.

A szennyezett orális folyékony gyógyszereket azonosították: ezek a COLDRIF, Respifresh TR és ReLife egyes termékei, amelyeket a Sresan Pharmaceutical, Rednex Pharmaceuticals és Shape Pharma gyártott.

- olvasható weboldalukon.

Az indiai hatóságok az érintett gyárak termelési vonalainak azonnali leállítását rendelték el, és elrendelték a szennyezett termékek visszahívását is. Jelenleg nem feltételezik, hogy a szennyezett gyógyszereket exportálták volna Indiából, azonban a WHO azt tanácsolja az országoknak, hogy vizsgálják meg a nem szabályozott ellátási láncokat.

A szervezet figyelmeztet, hogy a termékek súlyos és potenciálisan életveszélyes betegséget okozhatnak. A toxikus hatások közé tartozik a hasi fájdalom, hányás, hasmenés, vizeletürítési képtelenség, fejfájás, megváltozott mentális állapot és akut veseelégtelenség, amely halálhoz vezethet. Azoknak, akik attól tartanak, hogy fogyasztották a terméket, azt tanácsolják, hogy azonnal forduljanak egészségügyi szakemberhez vagy toxikológiai szolgálathoz - írta a Mirror.

