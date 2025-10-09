Megszólalt a rendőrség: emiatt a köhögés elleni szirup miatt halt meg 17 gyerek

Az indiai rendőrség letartóztatta a gyanú szerint legkevesebb 17 gyerek halálát okozó köhögés elleni szirupot gyártó Sresan Pharmaceutical tulajdonosát Madhja Prades államban - közölték csütörtökön a helyi hatóságok. A gyerekek azt követően veszették életüket, hogy fogyasztottak a köhögés elleni szirupból, amely mérgező mennyiségben - a határértéket csaknem ötszázszorosan túllépve - tartalmazott dietilénglikolt.

A rendőrség letartóztatta köhögés elleni szirupot gyártó Sresan Pharmaceutical tulajdonosát / Fotó: unsplash.com

A halálozásokkal kapcsolatban minden esetben felmerült a Sresan gyógyszergyár Coldrif elnevezésű szirupja, amelyet Indiában számos régióban betiltottak, miután egy hatósági vizsgálat egy hete kimutatta benne a mérgező anyag jelenlétét.

Őrizetbe vették a köhögés elleni szirup gyártójának tulajdonosát

A Tamilnádu államban bejegyzett gyógyszergyártó cég tulajdonosát, S. Ranganathant szerdán vették őrizetbe Csennaiban. Ügye hamarosan a bíróság elé kerül, és azt követően a Madhja Prades állambeli Cshindvarába szállítják.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közleményében felhívta a figyelmet az indiai gyógyszerek hazai forgalmazásának szabályozási hiányosságaira, és arra is figyelmeztetett, hogy vannak gyógyszerek, amelyek illegális módon külföldre is eljutnak.

Az indiai hatóságok a napokban felszólították a lakosságot, hogy a Respifresh és a RELIFE elnevezésű, szintén az országon belül forgalmazott szirupot se használják, mert kimutatták, hogy azok is tartalmazzák a mérgező anyagot, írja az MTI.