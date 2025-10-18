Brutális köd lepi el az országot, napokig nem szabadulunk ettől

Szombat: Kezdetben ködös, borult, erősen felhős ég lesz jellemző, majd a nap előrehaladtával fokozatosan szakadozik a felhőtakaró. A légmozgás több helyen élénk, néhol erős lehet. Elszórtan kisebb zápor is kialakulhat. Hajnalban 5 fok körüli minimumra, napközben 14 fokra számíthatunk. Hidegfront érkezik.

Köd és fagypont alatti reggelek /

Fotó: Andrew Mayovskyy / Shutterstock

Vasárnap: A reggelre képződő köd és alacsonyszintű felhőzet fokozatosan megszűnik, utána derűsebb, száraz idő ígérkezik. A szél gyenge marad. A reggel hűvös lesz, sokfelé talajmenti fagy is előfordulhat. Délután 9 és 15 fok között alakul a hőmérséklet - írja a Köpönyeg.

Hétfő: A ködfoltok feloszlását követően többnyire napos, helyenként fátyolfelhős időre számíthatunk, csapadék nélkül. Reggel több helyen is fagypont alá süllyedhet a hőmérséklet, délutánra viszont 10–15 fokig emelkedik.