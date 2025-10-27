Van élet a képernyőn túl is – Országos képernyőidő-csökkentő konferenciát szervezett a Bethesda Gyermekkórház

Eddig nem volt példa Magyarországon ahhoz hasonló kezdeményezésre, mint amibe a Bethesda Gyermekkórház vágta a fejszéjét. Az intézmény nem kisebb feladatra vállalkozott, mint hogy a szülőkkel, pedagógusokkal és szakemberekkel közösen találjanak válaszokat a digitális túlhasználat okozta testi és lelki kihívásokra. A képernyőidő-csökkentő konferencia keretében a legfrissebb kutatási eredményeket és a hétköznapok során alkalmazható ajánlásokat foglalták össze a több mint 200 érdeklődő előtt.

A fiatal generáció túlzott képernyőfüggősége miatt lett megrendezve a Bethesda Gyermekkórházban a képernyőidő-csökkentő konferencia. Fotó: Kampius Produktion / Pexels (illusztráció)

A képernyőidő-csökkentő konferencia célja

A szakmai kerekasztal-beszélgetésen a résztvevőknek lehetőségük nyílt körüljárni, miként tudják az ott elhangzott egyszerű, ám hatékony megoldást kínáló ajánlásokat átültetni a mindennapi gyakorlatba annak érdekében, hogy megteremtsék a digitális egyensúlyt. A probléma azért is égetően sürgős, mert a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által készített legfrissebb, 2025-ös Digital Parenting kutatás szerint

a megkérdezett gyermekek csaknem fele rosszul érzi magát, ha nem használhatja az internetet.

A képernyő előtt szabadidős céllal töltött idő is aggasztó, miután

a 9–10 évesek hétvégente átlagosan 172 percet, míg

míg a 15–16 évesek már 245 percet töltenek különféle digitális eszközök használatával.

A konferencia az Aktív Magyarország támogatásával jött létre és azon köszöntőt mondott Révész Máriusz, Aktív Magyarországért felelős államtitkár, aki úgy fogalmazott, hogy

csak akkor van esély versenyre kelni az okostelefonok nyújtotta dopaminnal, ha a mozgást élménnyé tudjuk tenni. Nem akarjuk megmondani, hogy ki mit sportoljon, de temérdek lehetőséget biztosítunk arra, hogy mindenki megtalálja a neki megfelelőt.

A konferencián részt vett Nagy-Vargha Zsófia fiatalokért felelős helyettes államtitkár is, aki szerint

a fiataloknak szigor helyett kapaszkodókra és helyes mintákra, példákra van szükségük.





Ha megtapasztalják, hogy az együtt töltött idő, a mozgás, a közös játék valódi élményt nyújt, akkor maguktól is kevésbé ragaszkodnak a képernyőkhöz. A mi feladatunk, hogy utat mutassunk és ebben segítsük őket

– hangsúlyozta a fiatalokért felelős helyettes államtitkár.