Van élet a képernyőn túl is – Országos képernyőidő-csökkentő konferenciát szervezett a Bethesda Gyermekkórház

Eddig nem volt példa Magyarországon ahhoz hasonló kezdeményezésre, mint amibe a Bethesda Gyermekkórház vágta a fejszéjét. Az intézmény nem kisebb feladatra vállalkozott, mint hogy a szülőkkel, pedagógusokkal és szakemberekkel közösen találjanak válaszokat a digitális túlhasználat okozta testi és lelki kihívásokra. A képernyőidő-csökkentő konferencia keretében a legfrissebb kutatási eredményeket és a hétköznapok során alkalmazható ajánlásokat foglalták össze a több mint 200 érdeklődő előtt.
A szakmai kerekasztal-beszélgetésen a résztvevőknek lehetőségük nyílt körüljárni, miként tudják az ott elhangzott egyszerű, ám hatékony megoldást kínáló ajánlásokat átültetni a mindennapi gyakorlatba annak érdekében, hogy megteremtsék a digitális egyensúlyt. A probléma azért is égetően sürgős, mert a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által készített legfrissebb, 2025-ös Digital Parenting kutatás szerint
a megkérdezett gyermekek csaknem fele rosszul érzi magát, ha nem használhatja az internetet.
A képernyő előtt szabadidős céllal töltött idő is aggasztó, miután
A konferencia az Aktív Magyarország támogatásával jött létre és azon köszöntőt mondott Révész Máriusz, Aktív Magyarországért felelős államtitkár, aki úgy fogalmazott, hogy
csak akkor van esély versenyre kelni az okostelefonok nyújtotta dopaminnal, ha a mozgást élménnyé tudjuk tenni. Nem akarjuk megmondani, hogy ki mit sportoljon, de temérdek lehetőséget biztosítunk arra, hogy mindenki megtalálja a neki megfelelőt.
A konferencián részt vett Nagy-Vargha Zsófia fiatalokért felelős helyettes államtitkár is, aki szerint
a fiataloknak szigor helyett kapaszkodókra és helyes mintákra, példákra van szükségük.
Ha megtapasztalják, hogy az együtt töltött idő, a mozgás, a közös játék valódi élményt nyújt, akkor maguktól is kevésbé ragaszkodnak a képernyőkhöz. A mi feladatunk, hogy utat mutassunk és ebben segítsük őket
– hangsúlyozta a fiatalokért felelős helyettes államtitkár.
A résztvevők interaktív workshopokon is részt vehettek, ahol olyan konkrét módszerekkel és gyakorlatokkal ismerkedhettek meg, amelyek azonnal és valódi kapaszkodót nyújtanak az otthoni és iskolai környezetben.
Nem vagyunk a képernyők ellen – a mértéktelenség ellen vagyunk. Célunk, hogy a gyermekek visszataláljanak a mozgás, a játék, az emberi kapcsolatok öröméhez. A digitális világ nem pótolhatja a valóságot, csak kiegészítheti azt
– hangsúlyozta Dr. Velkey György János, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója.
A rendezvényen bemutatkozott a Bethesda Gyermekkórház Képernyőidő-csökkentő Programja is, amely játékos, közösségépítő megoldásokkal segíti a családokat a kiegyensúlyozott digitális szokások kialakításában.
