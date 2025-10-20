Tízből hét kisgyerek már képernyő előtt nő fel – de nem a tiltás a megoldás

Ma már nem az a kérdés, hogy engedjük-e a gyereket képernyőt nézni, hanem az, hogyan tanítjuk meg neki a határokat. Szülőként sokszor zsonglőrködünk a „még egy mesét” és a „most már elég” között – miközben mi magunk sem mindig tudjuk, hol a jó arány. A telefon és a tablet része lett a mindennapoknak: segít, lefoglal, néha megment, máskor viszont bűntudatot ébreszt.
A kutatások szerint a magyar kisgyerekek kétharmada már másfél éves korában rendszeresen néz képernyőt, és minden ötödik naponta használ mobileszközt. A digitális gyerekkor tehát nem a jövő, hanem a jelen – és most dől el, hogyan tanulják meg a legkisebbek biztonságosan és egészségesen használni az online világot.
A Digitális Gyermekjóllét Konferencia és Kiállítás szakértői, szülők és pedagógusok közösen keresték a választ: hogyan lehet a képernyőt nem ellenségként, hanem eszközként kezelni. A kulcs nem a tiltás, hanem a tudatos jelenlét.
A szülők többsége kevesebb képernyőidőt szeretne, mint amennyit a gyerekek ténylegesen eltöltenek előtte – de sokan eszköztelennek érzik magukat. Pelle Veronika médiatudatossági szakértő szerint a megoldás a szülői mintákban rejlik: nem csak az idő számít, hanem az is, mit és hogyan lát a gyerek.
Dr. Sziklay Júlia, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökhelyettese arra hívta fel a figyelmet, hogy a gyerekek adatainak védelme a felnőttek felelőssége. Az adatvédelem nem technikai kérdés, hanem annak megtanítása, hogyan maradhat egy gyerek biztonságban, tudatos és önazonos a digitális térben.
A konferencia nemcsak párbeszédet indított, hanem gyakorlati programokat is:
Rövid, érthető útmutatók készülnek szülőknek, pedagógusoknak és szakembereknek,
az „Óvoda és digitalizáció” program a mozgásra és közös játékra ösztönöz,
a „Mobil nélkül az iskolában” kezdeményezés pedig az egészséges, közösségbarát eszközhasználatot támogatja.
A cél: hogy a digitális nevelés ne kampány legyen, hanem szemlélet, ami végigkíséri a gyerekkort.
A digitális gyerekkor már itt van, és nem lehet visszatekerni. De ha a gyerekeink nem egyedül, hanem velünk együtt tanulják meg használni a képernyőt, akkor az online világ nem elválaszt, hanem összeköt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.