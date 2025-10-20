Tízből hét kisgyerek már képernyő előtt nő fel – de nem a tiltás a megoldás

Ma már nem az a kérdés, hogy engedjük-e a gyereket képernyőt nézni, hanem az, hogyan tanítjuk meg neki a határokat. Szülőként sokszor zsonglőrködünk a „még egy mesét” és a „most már elég” között – miközben mi magunk sem mindig tudjuk, hol a jó arány. A telefon és a tablet része lett a mindennapoknak: segít, lefoglal, néha megment, máskor viszont bűntudatot ébreszt.

A kutatások szerint a magyar kisgyerekek kétharmada már másfél éves korában rendszeresen néz képernyőt, és minden ötödik naponta használ mobileszközt. A digitális gyerekkor tehát nem a jövő, hanem a jelen – és most dől el, hogyan tanulják meg a legkisebbek biztonságosan és egészségesen használni az online világot.

A Digitális Gyermekjóllét Konferencia és Kiállítás szakértői, szülők és pedagógusok közösen keresték a választ: hogyan lehet a képernyőt nem ellenségként, hanem eszközként kezelni. A kulcs nem a tiltás, hanem a tudatos jelenlét.

A példamutatás mindennél fontosabb

A szülők többsége kevesebb képernyőidőt szeretne, mint amennyit a gyerekek ténylegesen eltöltenek előtte – de sokan eszköztelennek érzik magukat. Pelle Veronika médiatudatossági szakértő szerint a megoldás a szülői mintákban rejlik: nem csak az idő számít, hanem az is, mit és hogyan lát a gyerek.

Adatvédelem: a bizalom tanítása

Dr. Sziklay Júlia, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökhelyettese arra hívta fel a figyelmet, hogy a gyerekek adatainak védelme a felnőttek felelőssége. Az adatvédelem nem technikai kérdés, hanem annak megtanítása, hogyan maradhat egy gyerek biztonságban, tudatos és önazonos a digitális térben.

Közös felelősségünk a digitális jóllét

A konferencia nemcsak párbeszédet indított, hanem gyakorlati programokat is:

Rövid, érthető útmutatók készülnek szülőknek, pedagógusoknak és szakembereknek,

az „Óvoda és digitalizáció” program a mozgásra és közös játékra ösztönöz,

a „Mobil nélkül az iskolában” kezdeményezés pedig az egészséges, közösségbarát eszközhasználatot támogatja.

A cél: hogy a digitális nevelés ne kampány legyen, hanem szemlélet, ami végigkíséri a gyerekkort.