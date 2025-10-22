Gyász: Elhunyt Katona István püspök

Katona István püspök kedden késő este hunyt el. Halálhírét Németh Gábor a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára jelentette be.

Október 21-én, késő este elhunyt Katona István püspök / Fotó: Pexels (Illusztráció)

Katona István váci, majd egri püspök volt

Október 21-én, kedden 23:15-kor Katona István püspök visszaadta lelkét Teremtőjének – értesítette a Magyar Kurír szerkesztőségét Németh Gábor, az MKPK titkára. Temetéséről később döntenek. Katona István 1928. október 3-án született Nagykátán, a szegedi teológián tanult, 1953-ban szentelték pappá, majd 1989 decemberében püspökké a Váci Egyházmegye szolgálatára. A Katolikus Iskolai Főhatóság elnökeként 1996-ig segítette az újjászerveződő katolikus iskolák munkáját. 1997-től egri segédpüspök volt, 2013-ban vonult nyugdíjba, és az Irgalmasság Alapítvány hazai kuratóriumának elnöke is volt. 2003-ban, 75. születésnapja után lemondását benyújtotta a pápának, aki arra kérte, hogy továbbra is lássa el hivatalát. 2013-ban 85 évesen Európa legidősebb aktív főpásztora volt.

„Maradj velünk, Jézusunk” – idézte püspökké szentelésének jelmondatát, melyet az emmauszi tanítványok intéztek Jézushoz. 2014-ben Vácott a 25. évfordulón ezt mondta: „Milyen jó, hogy meghívták! Felismerték, és a feltámadás öröme szárnyakat adott nekik, siettek Jeruzsálembe megosztani az örömüket másokkal is. Maradj velünk, Jézusunk! Mondjuk mi is!”

Katona István XVI. Benedek pápát idézte:

Jézus azt akarja, hogy higgyünk neki; engedjük, hogy vezessen; éljünk vele; legyünk hasonlóak hozzá.

Útmutatása szerint higgyünk Krisztus szeretetében, engedjük, hogy vezesse életünket, fogadjuk be életünkbe, és sugározzuk jóságát mások felé.

Korábbi interjúban az Isteni Irgalmasság hazai apostolává válásáról így beszélt:

Az isteni Gondviselés az egész életemet végigkísérte… Franciszek Macharski krakkói bíboros érsek úr… nagyon örülne annak, ha a krakkói Isteni Irgalmasság-bazilika altemplomában a négy kápolna közül az egyik magyar–lengyel szentek kápolnája lenne. … Jobb kéz felől az elsőt választottam.

Az irgalmas szamaritánus példázatát hangoztatta: „Irgalmas szív, irgalmas szó, ima, irgalmas cselekedet. … Ha megbántottam valakit, bocsánatot kérek; ha engem bántottak meg, megbocsátok. Ferenc pápa gyakran hangoztatja: Isten nem fárad bele, hogy megbocsásson a megtérő bűnösnek.”