Gyász: Elhunyt Katona István püspök

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 22. 15:02
gyászkatolikus egyház
Elhunyt Magyarország egyik legelismertebb főpásztora, aki életét az isteni irgalmasság hirdetésének és az egyházi oktatás újjászervezésének szentelte. Katona István püspök 96 éves korában adta vissza lelkét Teremtőjének.

Katona István püspök kedden késő este hunyt el. Halálhírét Németh Gábor a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára jelentette be.

Katona István
Október 21-én, késő este elhunyt Katona István püspök / Fotó: Pexels (Illusztráció)

Katona István váci, majd egri püspök volt

Október 21-én, kedden 23:15-kor Katona István püspök visszaadta lelkét Teremtőjének – értesítette a Magyar Kurír szerkesztőségét Németh Gábor, az MKPK titkára. Temetéséről később döntenek. Katona István 1928. október 3-án született Nagykátán, a szegedi teológián tanult, 1953-ban szentelték pappá, majd 1989 decemberében püspökké a Váci Egyházmegye szolgálatára. A Katolikus Iskolai Főhatóság elnökeként 1996-ig segítette az újjászerveződő katolikus iskolák munkáját. 1997-től egri segédpüspök volt, 2013-ban vonult nyugdíjba, és az Irgalmasság Alapítvány hazai kuratóriumának elnöke is volt. 2003-ban, 75. születésnapja után lemondását benyújtotta a pápának, aki arra kérte, hogy továbbra is lássa el hivatalát. 2013-ban 85 évesen Európa legidősebb aktív főpásztora volt.

„Maradj velünk, Jézusunk” – idézte püspökké szentelésének jelmondatát, melyet az emmauszi tanítványok intéztek Jézushoz. 2014-ben Vácott a 25. évfordulón ezt mondta: „Milyen jó, hogy meghívták! Felismerték, és a feltámadás öröme szárnyakat adott nekik, siettek Jeruzsálembe megosztani az örömüket másokkal is. Maradj velünk, Jézusunk! Mondjuk mi is!”

Katona István XVI. Benedek pápát idézte: 

Jézus azt akarja, hogy higgyünk neki; engedjük, hogy vezessen; éljünk vele; legyünk hasonlóak hozzá.

Útmutatása szerint higgyünk Krisztus szeretetében, engedjük, hogy vezesse életünket, fogadjuk be életünkbe, és sugározzuk jóságát mások felé.

Korábbi interjúban az Isteni Irgalmasság hazai apostolává válásáról így beszélt: 

Az isteni Gondviselés az egész életemet végigkísérte… Franciszek Macharski krakkói bíboros érsek úr… nagyon örülne annak, ha a krakkói Isteni Irgalmasság-bazilika altemplomában a négy kápolna közül az egyik magyar–lengyel szentek kápolnája lenne. … Jobb kéz felől az elsőt választottam.

Az irgalmas szamaritánus példázatát hangoztatta: „Irgalmas szív, irgalmas szó, ima, irgalmas cselekedet. … Ha megbántottam valakit, bocsánatot kérek; ha engem bántottak meg, megbocsátok. Ferenc pápa gyakran hangoztatja: Isten nem fárad bele, hogy megbocsásson a megtérő bűnösnek.”

 

