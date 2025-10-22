Jön a hosszú hétvége: így lesznek nyitva a boltok!

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja, október 23. idén csütörtökre esik. Így a legtöbben pénteken sem fognak dolgozni, így összesen négy napos hosszú hétvégének nézünk elébe. Így lesznek nyitva a boltok!
Ilyenkor nemcsak a hivatalok, hanem számos üzlet és szolgáltató is módosított rendben üzemel. Csütörtökön minden bolt zárva lesz! Most megmutatjuk, hogyan alakul a hosszú hétvége további napjain a legnagyobb üzletláncok nyitvatartási rendje. Íme a lista!
Október 23-án, csütörtökön a nemzeti ünnep miatt minden nagy áruházlánc zárva tart: a Lidl, az Aldi, a Tesco, a Spar, a Penny és az Auchan üzletei nem nyitnak ki. Ahogy az Obi, Euronics és más láncok boltjai is. Zárva marad a kisebb boltok többsége is. Október 24-én, pénteken is munkaszüneti nap van, az valójában már pihenőnap, ezért a nagyobb üzletek a megszokott pénteki nyitvatartás szerint várják a vásárlókat. A Magyar Posta által kiadott tájékoztatásra érdemes figyelni, mert eszerint a posták október 24-én pénteken a szombati munkarendnek megfelelően tartanak nyitva. A hétvégén, október 25-26-án pedig minden a megszokott hétvégi rend szerint alakul.
Spar Partner és Market üzleteik október 23-án is nyitva lehetnek (ezt a honlapon érdemes ellenőrizni), illetve nem zárnak be a benzinkutakon működő OMV SPAR express és az Orlen-DESPAR üzleteik sem. Nyitva lesznek a Shell kutakon működő mini üzletek is. Továbbá nyitva tarthatnak az önállóan működő virágboltok, újságárusok is. A Roni és a Manna hálózat üzletei, ezek a többségükben budapesti üzletek szinte mindegyike éjjel-nappal nyitvatart, és október 23-án is biztosítják a vásárlási lehetőséget. Online elérhető és házhoz szállítást is felkínál a Foodora Market vagy a Wolt Market is. Amennyiben október 23-án gyógyszerkészítményre van szükségünk, úgy azt ügyeletes gyógyszertárban szerezhetjük be.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.