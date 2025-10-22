Jön a hosszú hétvége: így lesznek nyitva a boltok!

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja, október 23. idén csütörtökre esik. Így a legtöbben pénteken sem fognak dolgozni, így összesen négy napos hosszú hétvégének nézünk elébe. Így lesznek nyitva a boltok!

Így lesznek nyitva a boltok október 23-án / Fotó: Unsplash

Ilyenkor nemcsak a hivatalok, hanem számos üzlet és szolgáltató is módosított rendben üzemel. Csütörtökön minden bolt zárva lesz! Most megmutatjuk, hogyan alakul a hosszú hétvége további napjain a legnagyobb üzletláncok nyitvatartási rendje. Íme a lista!

Október 23-án, csütörtökön a nemzeti ünnep miatt minden nagy áruházlánc zárva tart: a Lidl, az Aldi, a Tesco, a Spar, a Penny és az Auchan üzletei nem nyitnak ki. Ahogy az Obi, Euronics és más láncok boltjai is. Zárva marad a kisebb boltok többsége is. Október 24-én, pénteken is munkaszüneti nap van, az valójában már pihenőnap, ezért a nagyobb üzletek a megszokott pénteki nyitvatartás szerint várják a vásárlókat. A Magyar Posta által kiadott tájékoztatásra érdemes figyelni, mert eszerint a posták október 24-én pénteken a szombati munkarendnek megfelelően tartanak nyitva. A hétvégén, október 25-26-án pedig minden a megszokott hétvégi rend szerint alakul.

Október 23-án, így lesznek nyitva a boltok:

Spar Partner és Market üzleteik október 23-án is nyitva lehetnek (ezt a honlapon érdemes ellenőrizni), illetve nem zárnak be a benzinkutakon működő OMV SPAR express és az Orlen-DESPAR üzleteik sem. Nyitva lesznek a Shell kutakon működő mini üzletek is. Továbbá nyitva tarthatnak az önállóan működő virágboltok, újságárusok is. A Roni és a Manna hálózat üzletei, ezek a többségükben budapesti üzletek szinte mindegyike éjjel-nappal nyitvatart, és október 23-án is biztosítják a vásárlási lehetőséget. Online elérhető és házhoz szállítást is felkínál a Foodora Market vagy a Wolt Market is. Amennyiben október 23-án gyógyszerkészítményre van szükségünk, úgy azt ügyeletes gyógyszertárban szerezhetjük be.