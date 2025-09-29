Hidegzuhany a hét elején: drasztikus lehűlés söpör végig az országon

Az ősz minden jel szerint végleg megérkezett hazánkba: a jövő hét elején drasztikusan visszaesnek a hőmérsékletek, és a reggeli hideg már egyre inkább emlékeztet a közelgő késő őszi időszakra. A hétfő és a kedd a kabátos, borongós, hűvös napok sorát indítja el, amelyben a nyárnak immár nyoma sem marad.
Hétfőn, szeptember 29-én a nappali hőmérséklet alig éri el a 18 fokot, miközben a hajnalok kifejezetten hűvösek lesznek, mindössze 8 fok körüli minimumokkal. A nap folyamán többnyire napos-felhős időre készülhetünk, záporra nem nagyon kell számítani, viszont az élénkebb szél tovább erősíti majd a hűvös érzetet. A hétfő tehát tipikusan az az idő lesz, amikor a kabát már nélkülözhetetlen, különösen reggel és késő este.
Kedden, szeptember 30-án tovább folytatódik a hűvösebb tendencia: a nappali maximum 16 fok körül alakul, ami az ilyenkor megszokottnál alacsonyabb értéknek számít. A hajnalok ismét 8 fokig hűlnek, így a reggeli órákban továbbra is vastagabb öltözet ajánlott. A Köpönyeg előrejelzése szerint kedden felhősebb időjárásra készülhetünk, a napsütés csak rövid időszakokra törhet át a felhők közül. A légmozgás mérsékelt marad, 15 km/h körüli széllel, így a hőérzet valamelyest barátságosabb lehet, ám az őszi hideg így is meghatározó marad.
