Mit tartogat az időjárás? Esőre és napsütésre számíthatunk a napokban

Szerdán továbbra is borongós idő várható, helyenként záporokkal. A legmagasabb hőmérséklet 16–17 fok körül valószínű. A délkeleti szél többfelé élénk marad.
A reggeli ködfoltok feloszlását követően többnyire felhős lesz az ég október 23-án, csütörtökön, délután főleg északon valószínű eső, zápor. A délnyugati szél sok helyen megerősödik. A nappali felmelegedés 17 és 22 fok közé emeli a hőmérsékletet.
Pénteken erősen felhős, időnként borult idő ígérkezik, többfelé is eshet. A nyugati szél élénk, olykor erős lökésekkel kísért lesz. Délután 15–19 fokot mérhetünk, délkeleten kissé melegebb lehet - írja a Köpönyeg előrejelzése.
Továbbra is borús időre van kilátás, elszórtan eső, zápor előfordulhat szombaton. A nyugati szél élénk, helyenként erős marad. A legmagasabb hőmérséklet körülbelül 14 fok lesz.
