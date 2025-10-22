Mit tartogat az időjárás? Esőre és napsütésre számíthatunk a napokban

Szerdán továbbra is borongós idő várható, helyenként záporokkal. A legmagasabb hőmérséklet 16–17 fok körül valószínű. A délkeleti szél többfelé élénk marad.

Esős időjárás valószínű / Fotó: Freepik.com (Illusztráció)

Változékony lesz az időjárás, ideje előkapni az esernyőket

A reggeli ködfoltok feloszlását követően többnyire felhős lesz az ég október 23-án, csütörtökön, délután főleg északon valószínű eső, zápor. A délnyugati szél sok helyen megerősödik. A nappali felmelegedés 17 és 22 fok közé emeli a hőmérsékletet.

Pénteken erősen felhős, időnként borult idő ígérkezik, többfelé is eshet. A nyugati szél élénk, olykor erős lökésekkel kísért lesz. Délután 15–19 fokot mérhetünk, délkeleten kissé melegebb lehet - írja a Köpönyeg előrejelzése.

Továbbra is borús időre van kilátás, elszórtan eső, zápor előfordulhat szombaton. A nyugati szél élénk, helyenként erős marad. A legmagasabb hőmérséklet körülbelül 14 fok lesz.