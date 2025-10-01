Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Fagy és dermesztő hideg érkezik! Az időjárás nem kegyelmez

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 01. 06:00
Ki lehet készíteni a melegebb kabátokat. Folytatódik a hideg időjárás.
Alexa
A szerző cikkei

Szerdán, október 1-jén észak, északkelet felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és szórványosan fordul elő záporeső. Az északkeleti szél egyre inkább megélénkül. 14-15 fokos időjárás várható délután.

Az időjárás fagyos fordulatot vesz Forrás: Freepik.com

Faggyal folytatódik a hideg időjárás

Marad a borongós időjárás elszórtan záporokkal csütörtökön, október 2-án is, miközben az északkeleti szél sokfelé lesz élénk, néhol erős. Ismét 14-15 fok körüli értékeket mérhetünk – írja a Köpönyeg előrejelzése. 

Pénteken, október 3-án változóan felhős időre van kilátás, csak elvétve fordulhat elő csapadék. Hideg lesz a reggel, sokfelé várható talajmenti fagy, sőt, néhol már 2 méteres magasságban is fagyhat. Délután is csak 11-17 fok valószínű.

Folytatódik a változékony, szeles, hűvös időjárás szombaton, október 4-én is. Záporesők főleg délutántól fordulnak elő. 14 fok körül tetőzhet a hőmérséklet.

