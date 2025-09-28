Búcsút inthetünk a vénasszonyok nyarának: durva dolog közelít

A Köpönyeg előrejelzése szerint a hét utolsó napja, szeptember 28-a, vasárnap még az ősz kellemesebb, enyhébb arcát mutatja, azonban hétfőre egy markánsabb változás érkezik, amely alaposan próbára teszi az időjárásra érzékenyeket.

Újabb fordulatot vesz az időjárás.

Fotó: Köpönyeg.hu

Vasárnap országszerte nyugodtabb, mérsékelten felhős időre számíthatunk. A nappali maximumhőmérséklet 20 fok körül alakul, a hajnali órákban azonban már 9 fokig is lehűlhet a levegő. Ez tipikusan az az időszak, amikor reggelente pulóverben, sálban indulunk útnak, napközben viszont akár rövid ujjúban is kényelmesen sétálhatunk. A szél gyenge marad, 9 km/h körüli légmozgással, ami tovább fokozza a kora őszi nyugalmat. Ez a nap ideális lehet egy családi kirándulásra, szabadtéri programokra vagy épp a kert utolsó rendezgetésére a hidegebb napok előtt.

A hétfő, szeptember 29-e azonban már kevésbé kedvez a kinti programoknak. Reggel még 9 fok körüli hőmérsékletre ébredhetünk, ám a nappali csúcshőmérséklet már csupán 18 fok lesz. Az igazi változást azonban a csapadék hozza: országszerte esőre, záporokra lehet számítani. Az előrejelzés már most 1 milliméternyi csapadékot jelez, ami azt jelenti, hogy a hét első napját mindenképp célszerű esernyővel kezdeni. A szél is megerősödik, 11 km/h-s lökésekkel, ami a hűvösebb idővel párosulva kellemetlenebb érzetet kelthet.