Búcsút inthetünk a vénasszonyok nyarának: durva dolog közelít

A Köpönyeg előrejelzése szerint a hét utolsó napja, szeptember 28-a, vasárnap még az ősz kellemesebb, enyhébb arcát mutatja, azonban hétfőre egy markánsabb változás érkezik, amely alaposan próbára teszi az időjárásra érzékenyeket.
Vasárnap országszerte nyugodtabb, mérsékelten felhős időre számíthatunk. A nappali maximumhőmérséklet 20 fok körül alakul, a hajnali órákban azonban már 9 fokig is lehűlhet a levegő. Ez tipikusan az az időszak, amikor reggelente pulóverben, sálban indulunk útnak, napközben viszont akár rövid ujjúban is kényelmesen sétálhatunk. A szél gyenge marad, 9 km/h körüli légmozgással, ami tovább fokozza a kora őszi nyugalmat. Ez a nap ideális lehet egy családi kirándulásra, szabadtéri programokra vagy épp a kert utolsó rendezgetésére a hidegebb napok előtt.
A hétfő, szeptember 29-e azonban már kevésbé kedvez a kinti programoknak. Reggel még 9 fok körüli hőmérsékletre ébredhetünk, ám a nappali csúcshőmérséklet már csupán 18 fok lesz. Az igazi változást azonban a csapadék hozza: országszerte esőre, záporokra lehet számítani. Az előrejelzés már most 1 milliméternyi csapadékot jelez, ami azt jelenti, hogy a hét első napját mindenképp célszerű esernyővel kezdeni. A szél is megerősödik, 11 km/h-s lökésekkel, ami a hűvösebb idővel párosulva kellemetlenebb érzetet kelthet.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.