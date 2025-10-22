Felejthetetlen gasztronómiai és wellness élmények Opatijában

Az utószezonban is szívesen látogatják a turisták Horvátország egyik kedvenc üdülőhelyét, amely ilyenkor, ősszel is lélegzetelállító. Nemcsak a tájban, a tengert övező hegyekben és szigetekben gyönyörködhet itt az ember, ahogy végigmegy a Lungomarén, azaz I. Ferenc József sétányon, hanem egy csipetnyi történelmet is magába szippanthat. Ebben a festői környezetben található a közvetlen tengerparti kapcsolattal rendelkező Hotel Miramar. Ahogy a négycsillagos szálloda teraszáról nézem az Adriát, érzem a Kvarner-öböl egyedi klímáját, legendás gyógyító erejét. A tengervízen megcsillanó kora esti fények visszamosolyognak rám.

Horvátország ékszerdoboza a Hotel Miramar / Fotó: Marko Blažić

Monarchiabeli hangulat Horvátországban

Itt garantált a pihenés, hiszen lelassul az idő. A főbejárattal szemben Sissi és I. Ferenc József szobra köszönti az ide érkező vendégeket. Míves, faragott bútorok, kiegészítők, a hallban muranói üvegcsillárok, a királyi párról készült fotók és egy festmény, illetve korabeli képeslapok és újságcikkek emlékeztetnek az Osztrák-Magyar Monarchia aranykorára.

A legtöbb szállodában modern közeg, nálunk viszont egy különleges atmoszférával rendelkező világ fogadja az ide érkezőket. Számos visszatérő vendégünk van, ami annak is köszönhető, hogy szinte családtagként tekintünk rájuk. A kollégáink személyesen ismerik őket, sokat beszélgetnek velük, így már tudják, hogy éppen mire lehet szükségük a pihenésükhöz. Nap mint nap javaslatokat tesznek nekik a környékbeli állandó és szezonális programokra, kirándulási lehetőségekre.

– árulta el dr. Szakály Orsolya, a Miramar ügyvezető igazgatója a Borsnak.

Orsolya a csapatának számos visszatérő vendége van, köztük magyarok is / Fotó: Marko Blažić

Helyi termelőktől vásárolnak

Nemcsak az Adriára néző, kivételes panoráma, hanem a beltéri és kültéri édes-, illetve tengervizes medencék, a wellness-programok és a hozzá köthető szolgáltatások, valamint a fine dining jegyében kínált ételek – főként a tengeri gasztrokülönlegességek – biztosítanak Opatija-szerte páratlan élményeket.

Kültéri és beltéri medencék kínálják az élménykoktélt a Hotel Miramarban / Fotó: Marko Blažić

– A turizmus itt több mint száz éve a gyógyüdülésre és kultúrára épül. Éppen ezért egész évben a testi és lelki feltöltődésre helyezzük a fő hangsúlyt. Legyen szó aroma-tuina masszázsról, arc- vagy kozmetikai kezelésről, esetleg elektrolízises lábfürdőről, a wellnesskínálatunk széles. Az egészséges étkezést is fókuszba állítjuk. A séfjeink a helyi termelők friss és minőségi áruiból; tejtermékeiből, zöldségeiből készítik a folyton megújuló étlapunkon megtalálható ételeinket. Tematikus kóstolóinkon külön is népszerűsítjük a helyi kézműves termékeket. Sőt a hal- és rákféléket is igyekszünk az öbölből, a környékbeli halászoktól beszerezni. Mindig szezonális finomságokkal, süteményekkel készülünk, most például éppen gesztenyés desszertekkel. Novemberben pedig a helyi csokoládéfesztivál jegyében különleges csokis készítményekkel, valamint a wellnessben csokoládés kezelésekkel várjuk a vendégeinket – emelte ki az ügyvezető.